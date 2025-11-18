Rodzic jednego z uczniów był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna ma 39 lat. W poniedziałek ok. godz. 16 przyszedł do szkoły na wywiadówkę. Podczas wywiadówki pokłócił się z dyrektorką szkoły. Jak powiedziała RMF FM st. asp. Katarzyna Krukowska z sierpeckiej policji, mężczyzna zachował się agresywnie i pchnął panią dyrektor. Kobieta doznała obrażeń. Trafiła do szpitala. Jest przytomna, jej stan jest stabilny.

Jak wyjaśniła w rozmowie z Polskim Radiem starsza aspirant Krukowska, 39-latek został najpierw wyproszony z zebrania dla rodziców. Jednak po zdarzeniu, na korytarzu szkolnym, miał uderzyć inną kobietę w twarz.

Zatrzymano mężczyznę

39-letni mężczyzna, który dopuścił się tego czynu, został zatrzymany. Trwają czynności ws. ataku na dyrektorkę szkoły w Gójsku. Przesłuchiwani są świadkowie. Mężczyzna może odpowiadać za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.

Reklama

Bezpieczeństwo nauczycieli – narastający problem, o którym wciąż niewiele się mówi

O kwestii bezpieczeństwa nauczycieli w polskich szkołach wciąż mówi się niewiele. Okazuje się tymczasem, że jest to nie tylko sprawa komfortu pracy, lecz realny problem wpływający na jakość edukacji, zdrowie psychiczne kadry pedagogicznej i bezpieczeństwo samych uczniów.

Coraz więcej pedagogów zgłasza, że w ich miejscu pracy dochodzi do sytuacji, które jeszcze dekadę temu były marginalne. Chodzi zarówno o agresję słowną, jak i fizyczną – ze strony uczniów, a niekiedy również rodziców. Do tego dochodzi presja, rosnące oczekiwania i malejący autorytet społeczny, co tworzy mieszankę, którą wielu nauczycieli określa jako "bombę z opóźnionym zapłonem".

Reklama

Agresja w szkole. Rosnące wyzwanie dla nauczycieli

Zgłoszenia z wielu szkół wskazują na kilka powtarzających się problemów:

Agresja słowna – najczęstsza forma przemocy

Wyzwiska, groźby, wulgarne odzywki oraz brak szacunku stały się częścią codzienności w części placówek. Wielu nauczycieli przyznaje, że trudno im egzekwować zasady, bo nie mogą liczyć na wsparcie rodziców lub dyrekcji.

Agresja fizyczna

Zdarzają się przypadki ataków na nauczycieli, takie jak popychanie czy rzucanie przedmiotami.

Nagrania i publikacje w internecie

Uczniowie coraz częściej nagrywają nauczycieli bez ich zgody, wrzucając filmy do sieci. To forma cyberprzemocy, która potrafi zniszczyć wizerunek i zdrowie psychiczne pedagoga.

Agresja ze strony... rodziców

Coraz większym wyzwaniem są nie tylko uczniowie, ale także… rodzice. To właśnie oni stają się dla wielu nauczycieli największym źródłem presji i poczucia zagrożenia. Roszczeniowe postawy, agresywne rozmowy podczas zebrań czy podważanie autorytetu to realne problemy zgłaszane przez pedagogów.

Zdarzają się sytuacje, w których rodzic publicznie atakuje nauczyciela, grozi złożeniem skargi, żąda podniesienia ocen lub obwinia go za niepowodzenia dziecka. Gdy brak jest jasnych procedur reagowania, nauczyciele zostają z takimi zachowaniami całkowicie sami.