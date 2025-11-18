Polska dołączyła do reszty świata

Oświadczenie dotyczy decyzji IPC z 27 września o zniesieniu częściowego zawieszenia Rosji i Białorusi, obowiązującego od czasu inwazji na Ukrainę, oraz o przywróceniu obu komitetom narodowym statusu pełnoprawnych członków organizacji. Rutnicki już wcześniej, na początku października skrytykował te działania, kierując list do ministrów ds. sportu państw Unii Europejskiej. Teraz dołączył do szefów resortów sportu z całego świata, podpisując oświadczenie, w którym wzywają do podtrzymania zawieszenia obu krajów.

Reklama

Sygnatariusze dokumentu wyrazili swoje zaniepokojenie wobec zniesienia częściowego zawieszenia Rosji i Białorusi, które obowiązywało od czasu wybuchu wojny w Ukrainie, oraz przywrócenia obu komitetom narodowym statusu pełnoprawnych członków organizacji. Wezwali również wszystkie federacje międzynarodowe do dalszego działania zgodnie ze stanowiskiem MKOl poprzez zapewnienie, że reprezentacje narodowe Rosji i Białorusi w dalszym ciągu nie będą obecne w rywalizacji sportowej w poszczególnych dyscyplinach sportu - poinformowało Ministerstwo Sportu i Turystyki w komunikacie prasowym.

33 państwa podpisały się pod oświadczeniem

Resort sportu podał, że pod oświadczeniem podpisali się ministrowie z 33 państw, w tym z 23 należących do Unii Europejskiej, a ponadto m.in. z Ukrainy, Australii, Japonii czy Wielkiej Brytanii. Pod dokumentem swój podpis złożył również europejski komisarz ds. sprawiedliwości międzypokoleniowej, młodzieży, kultury i sportu Glenn Micallef.

Wcześniej MKOl zezwolił, pod ścisłymi warunkami i pod neutralnymi flagami, na obecność rosyjskich i białoruskich sportowców na igrzyskach w Mediolanie i Cortinie, podobnie jak miało to miejsce w Paryżu w 2024 roku.