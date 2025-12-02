Kiedy opakowanie wygląda znajomo, ale zawartość już nie

Podrabiane paczki kawy pojawiają się głównie w sprzedaży internetowej. Fałszerze kopiują wygląd oryginalnych opakowań, łącznie z logotypami i grafikami, dzięki czemu na pierwszy rzut oka trudno wykryć nieprawidłowości. Problem ten potwierdza Giuseppe Lavazza, szef koncernu Lavazza.

Reklama

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" potwierdza, że fałszywe opakowania jego marki można znaleźć również na rynku europejskim.

Dlaczego soja stała się narzędziem do oszustw?

Soja jest wielokrotnie tańsza niż ziarna kawowca, a po obróbce termicznej zyskuje ciemną barwę i gorzki aromat. W postaci mąki, ekstraktu, białka sojowego czy palonych ziaren może łatwo udawać kawę, zwłaszcza w produktach mielonych i rozpuszczalnych. Dla nieświadomego konsumenta różnica jest praktycznie niewyczuwalna.

Dzięki takim zabiegom z 1 kg prawdziwej kawy fałszerze potrafią "wyprodukować" znacznie większą ilość towaru. Prawdziwa jakość jednak nie ma z tym nic wspólnego.

Ceny kawy biją rekordy. Pogoda i globalne rynki robią swoje

Jednym z powodów rozkwitu oszustw są ekstremalnie wysokie ceny kawy na świecie. W 2025 roku notowania osiągnęły historyczne poziomy. Globalne ceny wzrosły o ok. 39 proc. w 2024 roku i wciąż pną się w górę. W lutym kontrakty terminowe dobiły do 4,41 dolara za funt – poziomu niewidzianego od dekad.

Za kryzys odpowiadają m.in. długotrwałe susze w Brazylii, która odpowiada za ponad 30 proc. światowej produkcji, niższe o ok. 20 proc. zbiory w Wietnamie, powodzie i pogodowe anomalie w Indonezji i Etiopii, a także rosnące globalne zapotrzebowanie, szczególnie w Chinach i Indiach.

Reklama

Polacy również odczuwają podwyżki

W sklepach i kawiarniach ceny kawy wzrosły o kilkadziesiąt procent. W przypadku marek premium kilogram potrafi kosztować nawet 100 zł. Eksperci nie przewidują szybkiego powrotu do niższych cen – co w oczywisty sposób otwiera pole dla nieuczciwych sprzedawców szukających łatwego zarobku.

Podróbki nie tylko smakują gorzej, ale mogą zawierać dodatki niewiadomego pochodzenia, co rodzi ryzyko dla zdrowia.

Jak nie dać się nabrać?

Specjaliści ostrzegają: ostrożność to dziś konieczność. Oto najważniejsze wskazówki:

kupuj kawę wyłącznie u sprawdzonych sprzedawców,

zwracaj uwagę na szczegóły: czcionki, jakość nadruku, dokładność etykiety,

porównuj cenę – jeśli jest "zbyt dobra, by była prawdziwa", prawdopodobnie coś jest nie tak,

w przypadku podejrzeń zgłaszaj sprawę do producenta lub odpowiednich służb.