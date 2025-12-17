Abramowicz ociąga się z przekazaniem pieniędzy

Brytyjskie władze nałożyły ponad trzy lata temu sankcje na Abramowicza w ramach represji wobec rosyjskich oligarchów po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, co doprowadziło wówczas do szybkiej sprzedaży klubu Premier League i zamrożenia wpływów z transakcji. Wielka Brytania chce, aby fundusze zostały wydane wyłącznie na Ukrainie, zgodnie z szerszą europejską presją, aby Moskwa pokryła koszty ofiar śmiertelnych i zniszczeń spowodowanych inwazją.

Aktywa uzyskane ze sprzedaży zostały w 2022 roku zamrożone w Wielkiej Brytanii, na ich przekazanie Abramowicz musi wyrazić zgodę. Od ponad trzech lat, pomimo wielu monitów, tego nie uczynił.

Rząd pozwie rosyjskiego oligarchę do sądu

Jeśli rosyjski oligarcha nie zdoła szybko uwolnić funduszy, rząd oświadczył, że jest "w pełni gotowy pozwać go do sądu, jeśli zajdzie taka potrzeba, aby wyegzekwować porozumienie zawarte w 2022 roku".

To niedopuszczalne, aby ponad 2,5 miliarda funtów długu wobec narodu ukraińskiego pozostało zamrożone na brytyjskim koncie bankowym - napisała w oświadczeniu minister finansów Rachel Reeves. Premier Keir Starmer zapowiedział, że Wielka Brytania wyda licencję na uwolnienie tych funduszy.

Abramowicz deklarował pomoc ofiarom wojny w Ukrainie

W maju 2022 r. Chelsea Londyn potwierdziła, że uzgodnione zostały warunki przejęcia klubu przez grupę kapitałową kierowaną przez Amerykanina Todda Boehly'ego. Inwestycja w wysokości 2,5 mld funtów była przeznaczona na zakup udziałów w klubie, a uzyskane wpływy zostały zdeponowane na zamrożonym koncie bankowym w Wielkiej Brytanii z zamiarem przekazania ich w stu procentach na cele charytatywne. Potwierdził to oficjalnie Roman Abramowicz. Jak sprecyzowano, aby środki zostały przelane z zamrożonego brytyjskiego konta bankowego, wymagana będzie zgoda rządu Wielkiej Brytanii.

Boehly to finansista, współwłaściciel koszykarskiego klubu Los Angeles Lakers i baseballowej drużyny Los Angeles Dodgers. Transakcję nadzorował nowojorski bank Raine Group. Rosjanin wystawił klub na sprzedaż 2 marca 2022, później wielokrotnie deklarował, że cały dochód z operacji przekaże na konto ofiar wojny w Ukrainie.

Spór dotyczy kierunku przekazania pieniędzy

Trwające od prawie trzech lat problemy z uwolnieniem zamrożonego kapitału są spowodowane m.in. powstałym sporem dotyczącym kierunku przekazania funduszy. Nie ma ostatecznej decyzji, czy pieniądze trafią do potrzebujących bezpośrednio na samej Ukrainie, czy też zgodnie z szerszą definicją ofiar wojny, za którą opowiada się Abramowicz, pomoc może obejmować także osoby spoza terytorium tego kraju. Ta druga opcja nie została potwierdzona przez rząd Wielkiej Brytanii, który optuje wyłącznie za Ukrainą.

Rosyjski oligarcha kategorycznie odrzuca wszelkie sugestie dotyczące jego udziału w tym procesie. Natomiast jego przedstawiciel zdecydowanie zaprzeczył, jakoby Abramowicz w jakiś sposób opóźniał transfer pieniędzy.