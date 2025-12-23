Świąteczne dekoracje na balkonach – piękne, ale nie bez ograniczeń

Wraz ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem balkony, tarasy i ogrody rozbłyskują setkami lampek LED. To element miejskiego krajobrazu i – w wielu osiedlach – niepisana tradycja. Jednak prawo nie daje pełnej dowolności w dekorowaniu przestrzeni zewnętrznej.

Jak podaje biznesinfo.pl, problem pojawia się w momencie, gdy dekoracje świecą zbyt intensywnie, emitują agresywne kolory, migają w sposób utrudniający odpoczynek, są włączone przez całą noc. Dla sąsiadów może to oznaczać problemy ze snem, rozdrażnienie, a nawet pogorszenie zdrowia.

Prawo stoi po stronie sąsiadów

Choć balkon czy ogród są częścią prywatnej nieruchomości, ich użytkowanie nie może naruszać praw innych mieszkańców. Prawo cywilne chroni tzw. "przeciętną miarę" korzystania z nieruchomości. Oznacza to, że działania jednego właściciela nie powinny nadmiernie wpływać na otoczenie.

Co ważne, ocena tej "przeciętnej miary" zależy od miejsca. Inne normy obowiązują w centrum dużego miasta, a inne na spokojnym osiedlu lub w zabudowie jednorodzinnej.

Mandat za światełka? Przepisy są jasne

Podstawą prawną do interwencji jest art. 144 Kodeksu cywilnego, który zakazuje działań zakłócających korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad przeciętną miarę. Jeśli dekoracje świetlne spełniają te kryteria, poszkodowany sąsiad ma prawo:

zgłosić sprawę do policji,

wezwać straż miejską.

Dodatkowo zastosowanie może mieć art. 51 Kodeksu wykroczeń, który dotyczy zakłócania spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego. Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy iluminacjom towarzyszą dźwięki – na przykład głośno odtwarzane kolędy.

Od pouczenia do 5 tys. zł grzywny

W praktyce funkcjonariusze najczęściej zaczynają od rozmowy i pouczenia. Jeśli jednak właściciel dekoracji nie reaguje na zalecenia, sytuacja może szybko się zaostrzyć. Jak przypomina biznesinfo.pl:

mandat może wynieść od 100 do 500 zł,

odmowa jego przyjęcia skutkuje skierowaniem sprawy do sądu,

sąd może nałożyć grzywnę sięgającą nawet 5000 zł.

Jak dekorować, żeby nie narazić się na karę?

Eksperci radzą, by wyłączać oświetlenie na noc, unikać intensywnego migania, stosować ciepłe, stonowane światło, a także reagować na sygnały od sąsiadów. Świąteczna atmosfera nie musi oznaczać konfliktów. Czasem wystarczy drobna zmiana, by dekoracje nadal cieszyły oko – ale nie przeszkadzały innym.