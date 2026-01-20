Koniec niejasności wokół balkonów

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o własności lokali przewiduje istotne doprecyzowanie przepisów, które od lat budzą kontrowersje. Jak informuje Portal Samorządowy, zmiany mają jasno określić, kto odpowiada za remont balkonów w budynkach mieszkalnych.

Nowe regulacje mają wyeliminować dotychczasowe rozbieżności interpretacyjne, które prowadziły do licznych sporów, a nierzadko także do zaniedbań technicznych i zagrożeń dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Elementy konstrukcyjne jako część wspólna

Zgodnie z projektem, elementy konstrukcyjne balkonów będą traktowane jako część nieruchomości wspólnej. Oznacza to, że:

- za ich utrzymanie odpowiadać będzie wspólnota mieszkaniowa,

- koszty napraw i remontów konstrukcji balkonów będą pokrywane ze wspólnego budżetu.

To duża zmiana dla wielu właścicieli lokali, którzy dotychczas często byli zobowiązywani do samodzielnego finansowania kosztownych remontów.

Obecnie, sytuacja prawna pozwala na pewnego rodzaju elastyczność w przypisywaniu balkonów jako części wspólnej lub indywidualnej. Nowelizacja ma tę "elastyczność" zastąpić jednoznacznymi przepisami.

Wspólnota łatwiej odzyska pieniądze od dewelopera

Projekt zakłada również bardzo istotną zmianę w zakresie rękojmi za wady budowlane. Zgodnie z nowymi przepisami to wspólnota mieszkaniowa będzie mogła dochodzić roszczeń z tytułu wad dotyczących nieruchomości wspólnej — w tym balkonów.

Jak czytamy w Portalu Samorządowym, zmiana ma ograniczyć sytuacje, w których każdy właściciel lokalu prowadzi własne postępowanie przeciwko deweloperowi. W praktyce prowadziło to często do chaosu i pogarszania się stanu technicznego budynków. Wspólne działanie ma usprawnić procedury i zwiększyć skuteczność dochodzenia należnych roszczeń.

Odpowiedzialność za długi wspólnoty – ważne doprecyzowanie

Projekt porządkuje również kwestię odpowiedzialności właścicieli mieszkań za zobowiązania wspólnoty. Nowe przepisy mają jasno wskazywać, że właściciele lokali będą odpowiadać za długi wspólnoty dopiero wtedy, gdy egzekucja prowadzona bezpośrednio wobec wspólnoty okaże się bezskuteczna. To istotne zabezpieczenie dla mieszkańców, które ma zapobiec sytuacjom, w których pojedynczy właściciel ponosi konsekwencje problemów finansowych całej wspólnoty.

Zmiany, na które czekały tysiące właścicieli

Planowana nowelizacja ustawy o własności lokali ma uporządkować jedne z najbardziej problematycznych kwestii w budownictwie wielorodzinnym. Jasne zasady dotyczące balkonów, rękojmi i odpowiedzialności finansowej mogą znacząco poprawić stan techniczny budynków i ograniczyć wieloletnie konflikty między mieszkańcami a zarządami wspólnot. Jeśli przepisy wejdą w życie w proponowanym kształcie, wiele sporów, które dziś kończą się w sądach, może po prostu zniknąć.