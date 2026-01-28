Prokuratura zarzuca Ziobrze, że kierowanie grupą przestępczą

Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność ewentualnych przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym. Prokuratura Krajowa zarzuca Ziobrze, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Jak poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi sędzia Grzegorz Gała, na skutek wniosku Prokuratury Krajowej o wpisanie hipoteki przymusowej na nieruchomości Zbigniewa Ziobry w środę w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej zapadła decyzja o dokonaniu takiego wpisu w księgach wieczystych.

Na wniosku Prokuratury Krajowej były w sumie cztery wnioski odrębne, wszystkie zostały uwzględnione i w księgach wieczystych tych nieruchomości, które miały być przedmiotem zabezpieczenia majątkowego, umieszczono wpis o dokonaniu takiego zabezpieczenia - przekazał. Dodał, że decyzja sądu nie podlega zaskarżeniu.

Sąd w sprawie domu Ziobry procedował trzeci raz

Rzecznik wyjaśnił, że dalsza procedura w tej sprawie będzie polegać na zawiadomieniu zarówno wnioskodawcy, czyli Prokuratury Krajowej, jak i dłużnika, czyli posła PiS i byłego szefa MS o fakcie dokonania zabezpieczenia i wpisu w księgach wieczystych.

Sąd w sprawie nałożenia zabezpieczenia majątkowego m.in. na należący do Ziobry dom w Jeruzalu pod Skierniewicami procedował po raz trzeci. Poprzednie dwa złożone przez Prokuraturę Krajową wnioski zostały odrzucone z powodu uchybień.

Zabezpieczenie ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych

W styczniu do wydziału ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej trafił zmodyfikowany wniosek. Zmiana polegała na doprecyzowaniu i uszczegółowieniu sposobu zabezpieczenia majątkowego poprzez wyraźne wyodrębnienie hipotek odpowiadających poszczególnym rodzajom zabezpieczanych należności. W postanowieniu jednoznacznie wskazano zakres, kwoty oraz wierzycieli przypisanych do konkretnych hipotek - wyjaśnił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Jak przypomniał, po raz pierwszy w listopadzie ub.r., prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu Ziobry poprzez obciążenie hipoteką przymusową należących do niego nieruchomości oraz zajęcie środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym (grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści) poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku - tłumaczył.

Zgodnie bowiem z Kodeksem postępowania karnego w razie zarzucenia podejrzanemu popełnienia przestępstwa, za które można orzec grzywnę lub np. obowiązek naprawienia szkody, prokurator może z urzędu zabezpieczyć wykonanie tego orzeczenia na mieniu podejrzanego, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że bez takiego zabezpieczenia wykonanie orzeczenia będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione.

W niniejszej sprawie obie przesłanki zastosowania zabezpieczenia majątkowego zostały spełnione - ocenił rzecznik PK.

Ziobro przebywa na Węgrzech i jest objęty azylem

Prokuratura Krajowa zarzuca Ziobrze, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro, według prokuratury, miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

W połowie stycznia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odroczył do 5 lutego posiedzenie ws. wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec byłego szefa MS. W przypadku uwzględnienia przez sąd wniosku o areszt prokuratura - według jej zapowiedzi - ma wydać za byłym ministrem list gończy i na jego podstawie zostaną uruchomione dalsze poszukiwania posła PiS na terenie kraju. Jeżeli w toku tych działań służby ustalą, że Ziobro nie przebywa na terytorium Polski, kolejnym etapem działań prokuratury ma być uruchomienie poszukiwań na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Obecnie Ziobro objęty jest azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Decyzja ta zapadła w grudniu ub.r. Sam Ziobro oświadczył m.in., że pozostanie za granicą do czasu, gdy "w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności" i że wybiera "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem".