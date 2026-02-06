Zełenski oczekuje natychmiastowej reakcji

Na Ukrainę praktycznie codziennie spadają rosyjskie rakiety i drony. Część pocisków Ukraińcom udaje się strącić, ale nie wszystkie. Zdaniem Zełenskiego zbyt dużo z nich spada na terytorium kraju.

Uważam za niezadowalającą pracę Sił Powietrznych w części regionów Ukrainy i omówiliśmy z dowódcą Sił Powietrznych (generałem Anatolijem Krywonożką) oraz ministrem obrony Ukrainy (Mychajłem Fedorowem), jakie decyzje muszą zostać natychmiast wdrożone, aby skuteczniej zestrzeliwać (drony) Shahedy - napisał na portalach społecznościowych Zełenski.

Zełenski zapowiedział zmiany kadrowe

Prezydent Zełenski poinformował, że temat ten omawiany był na przeprowadzonej w piątek naradzie sztabowej. Następnie, w codziennym nagraniu wideo prezydent Ukrainy zapowiedział zmiany kadrowe w dowództwie Sił Powietrznych w części obwodów. Dotyczyć one będą jednostek, które walczą z dronami.

Komponent małej obrony przeciwlotniczej - właśnie przeciwdziałania dronom uderzeniowym - musi działać znacznie skuteczniej i nie dopuszczać do tych problemów, które obecnie występują. Na części kierunków linie obrony są zbudowane lepiej, na części kierunków trzeba jeszcze popracować - i to znacznie - powiedział Zełenski.

Ukraina posiada doświadczenie w walce z dronami

Zełenski zaznaczył, że Ukraina posiada dużo sił oraz doświadczenia w walce z dronami, które - jak się wyraził - należy skalować. Wszystko to, co realnie działa na danym kierunku, na danym poziomie, powinno być stosowane wszędzie tam, gdzie dotąd jest mniej rezultatów. I każdy dzień ma znaczenie. Wszystkie decyzje muszą być wdrażane maksymalnie operatywnie - oświadczył prezydent Ukrainy.