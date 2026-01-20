Zełenski skomentował zaproszenie do Rady Pokoju

Trudno wyobrazić sobie, aby Ukraina i Rosja mogły być członkami tej samej rady – stwierdził Zełenski w rozmowie z dziennikarzami w komunikatorze WhatsApp, cytowany przez agencję Reutera. Podkreślił przy tym, że problem ten dotyczy nie tylko Rady Pokoju.

Rosja to rada wojny. I Białoruś razem z nią, a dokładnie reżim (przywódcy Białorusi Alaksandra) Łukaszenki – dodał.

Prezydent USA Donald Trump zaprosił światowych przywódców, by w czwartek wzięli udział w ceremonii podpisania statutu Rady Pokoju. Uroczystość ma się odbyć w szwajcarskim Davos, na marginesie trwającego tam Światowego Forum Ekonomicznego.

Karol Nawrocki dostał zaproszenie do Rady Pokoju

Prezydent Karol Nawrocki również otrzymał od prezydenta Donalda Trumpa zaproszenie do udziału pracach Rady Pokoju.

Mogę potwierdzić, że prezydenta Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do udziału w pracach tejże Rady od Donalda Trumpa - powiedział szef prezydenckiego BPM Marcin Przydacz. Dodał, że "będzie to przedmiotem rozmów ze stroną amerykańską już w najbliższym czasie".

Czym jest Rada Pokoju?

Rada Pokoju to instytucja, której stworzenie zaproponował prezydent USA. Ma zarządzać Strefą Gazy i odbudową tego palestyńskiego terytorium po wojnie z Izraelem, ale również pomóc w rozwiązywaniu innych konfliktów na świecie. Do udziału w Radzie Trump zaprosił ponad 60 przywódców z całego świata w tym m.in. Egipt, Turcja i Kanada. Zaproszenie do Rady opublikował węgierski premier Viktor Orban.