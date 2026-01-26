Niemiecki minister obrony potwierdził wyznaczony przez siebie cel – osiągnięcia przez Bundeswehrę do 2029 roku zdolności do prowadzenia wojny.

Niemiecki minister: Proces dozbrajania drastycznie przyspieszył

Jesteśmy na doskonałej drodze do tego celu. Proces dozbrajania wojska drastycznie przyspieszył. Liczebność Bundeswehry, choć jeszcze niesatysfakcjonująca, wzrasta – wyjaśnił. Zdaniem niemieckich wojskowych w 2029 roku Rosja będzie w stanie przeprowadzić atak na obszar NATO. Nie oznacza to, że do tego dojdzie – zastrzegł Pistorius.

Bundeswehra liczy obecnie 184 000 żołnierzy. Do 2035 roku liczebność niemieckiej armii ma wzrosnąć do 260 tys. mężczyzn i kobiet pod bronią.

Niemiecki minister: Słowa Trumpa pozbawione szacunku dla poległych

Minister obrony skrytykował także wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa deprecjonującą rolę wojsk sojuszniczych w Afganistanie. Słowa Trumpa uznał za "nieprzyzwoite i pozbawione szacunku" dla poległych.

Mam wielki szacunek dla osiągnięć amerykańskiego narodu i naszego sojusznika USA w minionych 70 latach. Szacunek wymaga jednak wzajemności. Mówienie w ten sposób o poległych sojusznikach jest nieprzyzwoite, pozbawione szacunku – powiedział Pistorius w programie "Caren Miosga".

Szef niemieckiego resortu obrony przypomniał, że po ataku terrorystycznym na USA 11 września 2001 r. "wszyscy stanęli po stronie USA". Twierdzenie, że było inaczej, jest po prostu nieprawdziwe – podkreślił.

Przeprosiny ze strony Trumpa byłyby jego zdaniem "wyrazem przyzwoitości, szacunku i zrozumienia, ale wszyscy wiemy, jak funkcjonuje amerykański prezydent".

My, Wielka Brytania, Dania, Niemcy i wszyscy inni spełniliśmy wtedy (w 2001 roku) swój obowiązek, a dziś zdecydowanie zareagowaliśmy i powiedzieliśmy, co o tym sądzimy. Wzięliśmy w obronę naszych żołnierzy, nasze wojsko, a przede wszystkim rodziny poległych żołnierzy – powiedział minister dodając, że poruszy ten temat podczas najbliższego spotkania z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem.

W Afganistanie zginęło 59 żołnierzy Bundeswehry.

W wywiadzie dla telewizji Fox News prezydent USA Donald Trump skrytykował w czwartek inne państwa NATO za postawę ich żołnierzy podczas 20-letniego konfliktu w Afganistanie. Stwierdził m.in., że USA "nigdy ich nie potrzebowały".

Niemiecki minister: Strategia Obrony Narodowej USA jest pozytywna

Poproszony o ocenę opublikowanej w sobotę Strategii Obrony Narodowej USA, Pistorius powiedział, że zawiera on kilka ważnych punktów. Stany Zjednoczone będą nadal grały centralną rolę w NATO, nie ma zdystansowania się od nuklearnej odpowiedzialności, nie ma też zapowiedzi większych redukcji sił amerykańskich w Europie – wyliczył jego zdaniem pozytywne punkty.

Niemiecki minister: Należy odróżniać słowa Trumpa od jego czynów

Pistorius powiedział, że należy "odróżniać słowa (Trumpa) od jego czynów". Strategia administracji USA polega na "uprawianiu polityki za pomocą niepokoju i strachu". Dodał, że strach jest złym doradcą i prowadzi do błędnych decyzji, dlatego Berlin powinien zachować spokój.