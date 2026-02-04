"Dziś rozmowy zakończyły się. Oficjalne komunikaty ze strony (szefa ukraińskiej delegacji) Rustema (Umierowa) nadejdą trochę później" – przekazało biuro prezydenckie dziennikarzom. Na pytanie, czy negocjacje będą kontynuowane w czwartek, nadeszła odpowiedź: "Planuje się, że tak".

Ławrow oskarżył Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski powiedział we wtorek, że zadanie i stanowisko delegacji Ukrainy w Abu Zabi zostaną "dostosowane" po tym, jak Rosja przeprowadziła największy atak z powietrza na Ukrainę w nocy we wtorek. Powtórzył, że wystrzeliwując 71 pocisków rakietowych i 450 dronów przeciwko Ukrainie, Rosja zademonstrowała swoje prawdziwe intencje, które pozostają niezmienione od pierwszego dnia inwazji na pełną skalę na początku 2022 roku.

Głos zabrał minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, który oskarżył Wołodymyra Zełenskiego o to, że ten wcale nie chce zakończenia wojny.To byłby koniec jego kariery politycznej - powiedział szef rosyjskiej dyplomacji, cytowany przez RIA Nowosti.

Rozmowy dwustronne w Abu Zabi

Wcześniej w środę główny ukraiński negocjator, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow przekazał, że ukraińska delegacja przybyła do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, gdzie rozpoczęła spotkania w formacie trójstronnym – Ukraina, USA i Rosja. Negocjacje zaplanowano na środę i czwartek. Według Umierowa prace w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będą składały się z dwóch części.

Poinformował, że przewidziano spotkanie dwustronne ze stroną amerykańską, reprezentowaną przez Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Planowane jest omówienie zagadnień dotyczących gwarancji bezpieczeństwa i "pakietu dobrobytu" dla Ukrainy oraz niektórych kwestii dwustronnych.

Umierow powiadomił, że dojdzie również do rozmów trójstronnych. Według szefa RBNiO strona rosyjska "będzie reprezentowana na znaczącym szczeblu i będzie miała mandat do omówienia kwestii wojskowo-politycznych".