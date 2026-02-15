Zmiany mają wejść w życie od roku szkolnego 2026/2027. Uczniowie, którzy już rozpoczęli naukę, będą mogli ją dokończyć, ale nowe klasy nie zostaną uruchomione.

Te zawody znikają z listy

Projekt MEN obejmuje dwie branże: mechanikę precyzyjną oraz ogrodnictwo.

Reklama

W branży mechaniki precyzyjnej z klasyfikacji mają zostać wykreślone:

- mechanik precyzyjny,

- optyk-mechanik,

- technik optyk.

W branży ogrodniczej znikną:

- ogrodnik,

- technik ogrodnik,

- technik architektury krajobrazu.

Resort wyraźnie zaznacza, że obecne cykle kształcenia zostaną dokończone. Jednak od 1 września 2026 r. szkoły nie będą mogły prowadzić rekrutacji na te kierunki.

Pojawi się 11 nowych zawodów

Zmiany nie oznaczają likwidacji całych obszarów kształcenia, lecz ich przebudowę. Projekt przewiduje wprowadzenie 11 nowych zawodów, które – według MEN – lepiej odpowiadają na potrzeby rynku pracy i oczekiwania pracodawców. Nowe kierunki przypisano do trzech branż: mechaniki precyzyjnej, ogrodnictwa oraz teleinformatyki.

Branża mechaniki precyzyjnej

Reklama

Od 1 września 2026 r. mają pojawić się:

- monter optoelektroniki – branżowa szkoła I stopnia,

- technik optoelektroniki – technikum oraz branżowa szkoła II stopnia,

- technik optyki okularowej – technikum.

Branża ogrodnicza

Tu lista jest znacznie dłuższa. Planowane nowe zawody to:

- agroogrodnik – branżowa szkoła I stopnia,

- asystent florystyczny – branżowa szkoła I stopnia (dla osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną),

- asystent ogrodniczy – branżowa szkoła I stopnia (dla osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną),

- ogrodnik terenów zieleni – branżowa szkoła I stopnia,

- technik aranżacji florystycznych – branżowa szkoła II stopnia,

- technik agroogrodnictwa – technikum oraz branżowa szkoła II stopnia,

- technik architektury krajobrazu i arborystyki – technikum oraz branżowa szkoła II stopnia.

Nowość w teleinformatyce

W klasyfikacji ma pojawić się również nowy zawód:

- technik cyberbezpieczeństwa – technikum.

To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów od ochrony danych i systemów informatycznych.

Dlaczego MEN wprowadza zmiany?

Ministerstwo podkreśla, że nowe zawody mają lepiej odpowiadać realnym potrzebom rynku pracy i dawać uczniom większe możliwości rozwoju. W praktyce oznacza to odejście od części tradycyjnych profesji na rzecz specjalizacji związanych z nowoczesnymi technologiami, optoelektroniką czy cyberbezpieczeństwem.

Reforma wpisuje się w szerszy trend dostosowywania szkolnictwa zawodowego do dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Cyfryzacja, automatyzacja i rozwój nowych technologii powodują, że zapotrzebowanie na konkretne kompetencje szybko się zmienia.

Dla uczniów planujących wybór szkoły branżowej lub technikum oznacza to jedno: od 2026 roku oferta będzie wyglądała inaczej niż dziś. Niektóre zawody odejdą do historii, a ich miejsce zajmą specjalizacje bardziej dopasowane do współczesnego rynku pracy.