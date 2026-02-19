12 lutego 2026 r. Prezydent RP złożył podpis pod ustawą, która ustanawia 12 kwietnia nowym świętem państwowym – Dniem Inwalidy Wojennego. To bezprecedensowa decyzja w historii III Rzeczypospolitej, ponieważ po raz pierwszy osoby poszkodowane w wyniku działań wojennych zostały uhonorowane dniem o randze święta państwowego.

Od 2026 roku nowe święto państwowe 12 kwietnia: Dzień Inwalidy Wojennego

Autorem projektu jest poseł Adam Luboński, który złożył go wspólnie z parlamentarzystami Klubu Polska 2050 – Trzecia Droga. W uzasadnieniu podkreślono konieczność uhonorowania osób, które broniąc Ojczyzny, doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu, często tracąc także możliwość dalszej pracy zawodowej i stabilność życia rodzinnego. Wybór daty 12 kwietnia nie był przypadkowy – tego dnia w 1919 r. odbył się I Ogólnokrajowy Zjazd Inwalidów Wojennych RP, podczas którego powołano Związek Inwalidów Wojennych – jedną z najstarszych organizacji zrzeszających weteranów w Polsce. To właśnie w odradzającej się II Rzeczypospolitej ukształtowało się przekonanie, że ofiara żołnierzy nie może zostać zapomniana.

Od 2026 roku nowe święto państwowe 12 kwietnia. Cel i znaczenie nowego święta

Nowe przepisy mają służyć oddaniu należnego hołdu inwalidom wojennym – ich cierpieniu, męstwu oraz gotowości do najwyższych poświęceń. To środowisko przez lata nie było w pełni docenione na szczeblu państwowym, mimo kluczowej roli, jaką odegrało w walce o suwerenność i bezpieczeństwo Polski.

Ustanowienie święta ma także znaczenie edukacyjne. Ma ono sprzyjać upowszechnianiu wiedzy o dokonaniach inwalidów wojennych oraz uwrażliwiać opinię publiczną na ich aktualne potrzeby. To przypomnienie, że państwo ma szczególny obowiązek troski wobec tych, którzy w służbie Ojczyźnie utracili zdrowie.

Czy 12 kwietnia (Dzień Inwalidy Wojennego) będzie dniem wolnym od pracy?

12 kwietnia nie będzie dniem wolnym od pracy. Ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że nowe święto ma mieć charakter państwowy i wyłącznie symboliczny. W Deklarowanych Skutkach Regulacji projektu ustawy zaznaczono że ustanowienie Dnia Inwalidy Wojennego nie będzie miało wpływu na obciążenie budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Obecnie mamy w kalendarzu 14 dni ustawowo wolnych od pracy

W 2025 roku liczba ustawowo wolnych od pracy dni została zwiększona. Nowa regulacja wprowadziła dodatkowy dzień wolny przypadający na Wigilię, co oznacza, że obecnie pracownicy mają do dyspozycji łącznie 14 dni wolnych wynikających z ustawowych świąt państwowych i religijnych. W 2026 roku obejmują one:

Nowy Rok (1 stycznia),

Święto Trzech Króli (6 stycznia),

Wielkanoc (5 kwietnia),

Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia),

Święto Pracy (1 maja),

Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja),

Zielone Świątki (24 maja),

Boże Ciało (4 czerwca),

Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia),

Wszystkich Świętych (1 listopada),

Święto Niepodległości (11 listopada),

Wigilia (24 grudnia),

Święta Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia).

Jakie świadczenia przysługują inwalidom wojennym?

Ustawa z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin precyzuje rodzaje wsparcia, jakie przysługują: inwalidom wojennym, inwalidom wojskowym oraz członkom rodzin pozostałym po żołnierzach poległych, zmarłych lub zaginionych w trakcie służby wojskowej, a także po inwalidach wojennych i wojskowych.

Pomoc dla tych grup obejmuje zarówno świadczenia pieniężne, jak i świadczenia w naturze:

Świadczenia pieniężne:

renta z tytułu niezdolności do pracy (dawniej renta inwalidzka),

renta rodzinna,

dodatki do rent,

zasiłek pogrzebowy,

specjalne świadczenie pieniężne dla członków rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podczas wykonywania działań ratowniczych poza służbą (Dz. U. poz. 658).

Świadczenia w naturze:

opieka lecznicza i położnicza,

protezowanie,

przysposobienie zawodowe,

pobyt w domu rencistów.

Wsparcie to ma na celu zarówno zabezpieczenie materialne, jak i rehabilitację oraz adaptację zawodową osób dotkniętych skutkami wojny lub służby wojskowej.

Podstawa prawna :