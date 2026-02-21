Trump fanem hokeja na lodzie

Trump od dłuższego czasu miesza się w politykę wewnętrzną sąsiada. Prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że Kanada istnieje tylko dzięki pomocy Ameryki. Już nie raz powtarzał, że ten kraj powinien zostać 51. stanem USA.

W niedzielę Kanadyjczycy będą mieli okazję zrewanżować się przywódcy Stanów Zjednoczonych za obraźliwe słowa. Trump jest fanem hokeja na lodzie, a tak się złożyło, że w finale igrzysk olimpijskich we Włoszech zmierzą się reprezentacje USA i Kanady.

Trump rozważa przylot do Włoch

Mecz zapowiada się pasjonująco. Amerykanie na złoto olimpijskie czekają od igrzysk w Lake Placid w 1980 roku. Dokonali wtedy "Cudu na lodzie", jak nazwano zwycięstwo gospodarzy nad reprezentacją Związku Radzieckiego. Według mediów swój przyjazd do Mediolanu rozważa Trump. Pokonanie Amerykanów na oczach ich przywódcy byłoby dla Kanadyjczyków powodem do dumy.

Amerykanie nie dali szans Słowakom

Amerykanie w półfinale igrzysk olimpijskich pewnie pokonali Slowację 6:2. Natomiast Kanada wygrała z Finlandią 3:2. Zespół USA prowadził po pierwszej tercji 2:0 po bramkach Dylana Larkina i w samej końcówce Tage'a Thompsona. W połowie drugiej części gry Amerykanie strzelili dwa gole w odstępie... 19 sekund. Najpierw trafił Jack Hughes, chwilę potem Jack Eichel. Kilka minut później na 5:0 podwyższył Hughes. I było po emocjach.

W trzeciej tercji rozmiary porażki zmniejszyli Juraj Slafkovsky, król strzelców i najlepszy zawodnik poprzedniego turnieju olimpijskiego w Pekinie, oraz Pavol Regenda. Gole Słowaków rozdzieliło trafienie Brady'ego Tkachuka.

Słowacy, którzy w fazie grupowej potrafili pokonać Finlandię 4:1, w półfinale praktycznie nie zagrozili Amerykanom. W sobotę zagrają o brązowy medal ponownie z reprezentacją "Suomi".

Finał hokeja ostatnią konkurencją igrzysk olimpijskich

Kanadyjczycy byli mistrzami olimpijskimi dziewięć razy. Po raz ostatni wygrali w Soczi w 2014 roku, w ostatnim przed igrzyskami we Włoszech turnieju olimpijskim z udziałem gwiazd NHL.

W XXI wieku będzie to trzeci finał olimpijski z udziałem tych drużyn. W 2002 roku w Salt Lake City hokeiści spod znaku "Klonowego Liścia" wygrali z gospodarzami 5:2, a w 2010 w Vancouver, gdy sami byli gospodarzami, pokonali Amerykanów po dogrywce 3:2. Finał turnieju hokejowego będzie ostatnią konkurencją zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo.