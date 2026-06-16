Skandaliczny wpis Gretkowskiej. Pisarka obraziła Trumpa i pierwszą damę USA

Gretkowska "łagodna" dla Mentzena

W jednym z poprzednich swoich wpisów Gretkowska poświęciła uwagę liderowi Konfederacji. Mentzenowi oberwało się za krytykowanie artystów i projektu ustawy reprograficznej. Jednak porównując słowa jakich użyła pisarka w stosunku do polityka, do epitetów jakimi określiła Trumpa można powiedzieć, że była dla niego bardzo "wyrozumiała".

Gretkowska obraziła Trumpa i pierwszą damę USA

Gretkowska w stosunku do Trumpa i jego żony nie gryzła się w język. Wytoczyła największe działa.

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