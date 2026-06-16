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Skandaliczny wpis Gretkowskiej. Pisarka obraziła Trumpa i pierwszą damę USA

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 13:46
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Skandaliczny wpis Gretkowskiej. Pisarka obraziła Trumpa i pierwszą damę USA
Skandaliczny wpis Gretkowskiej. Pisarka obraziła Trumpa i pierwszą damę USA/PAP/EPA
Manuela Gretkowska w swoich postach na jednym z portali społecznościowych coraz częściej "wchodzi" w politykę. Ostatnio oberwał od niej Sławomir Mentzen. Teraz pisarka uderzyła w Donalda Trumpa i jego żonę. W swoim wpisie użyła skandalicznych słów pod adresem prezydenta USA oraz pierwszej damy, które zdecydowanie przekraczają grancie dobrego smaku.

Gretkowska "łagodna" dla Mentzena

W jednym z poprzednich swoich wpisów Gretkowska poświęciła uwagę liderowi Konfederacji. Mentzenowi oberwało się za krytykowanie artystów i projektu ustawy reprograficznej. Jednak porównując słowa jakich użyła pisarka w stosunku do polityka, do epitetów jakimi określiła Trumpa można powiedzieć, że była dla niego bardzo "wyrozumiała".

Gretkowska obraziła Trumpa i pierwszą damę USA

Gretkowska w stosunku do Trumpa i jego żony nie gryzła się w język. Wytoczyła największe działa.

Gdyby to były małpy w klatce… 80 sekundowy kontakt ( trudno nazwać go rozmową) wystarczyłby na obwąchanie tyłka samcowi alfa. W polskim prezencie spinki do mankietów, może zapinają się jak kajdanki i 120 kilogramowa tablica marmurowa. Miało być 120 kg wazeliny od sutenera dla gwałciciela, tylko wyschło na kamień? Barbarzyństwo tarza się w przemocy i chwale. Prostytutka Epsteina pełni honory pierwszej damy na urodzinach swojego męża pedofila. Wśród gości gali mordobicia Zuckerberg zarabiający również na tym, że czytasz mój post z FB czy Insta. Dorzucamy się więc do faszyzmu broniąc demokracji. Tak wyglądają igrzyska śmierci XXI wieku, prawda pożera własne dzieci w medialnym cyrku. A prezydent USA dzięki filmikom AI śmiejąc się obsrywa z samolotu obywateli swojego kraju. Sztandar gwiaździsty nad nim, prawo moralne w jego dupie parafrazując Emanuela K - napisała Gretkowska.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald Trumpprezydent USAMelania Trumppisarka
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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