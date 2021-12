Kilka słów o wydaniu

7 grudnia na Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai jest zaplanowany Dzień Polski. To punkt kulminacyjny uczestnictwa Polski w wielkim wydarzeniu. Pawilon Polski w Dubaju jest pod hasłem „Polska. Kreatywność inspirowana naturą”. 7 grudnia do rąk czytelników w Polsce i w Dubaju trafi wydanie specjalne „Dziennika Gazety Prawnej” w języku angielskim. Partnerami wydania są Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

„Dziennik Gazeta Prawna” wspiera biznes i gospodaruje przestrzeń dla twórczych działań ludzi biznesu. Wydanie specjalne jest rezultatem badań i rozważań podejmowanych w ramach cyklu „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”, w czasie którego znakomici przedsiębiorcy rozmawiają o zmianach, jakie się dokonują, a także rozwoju, jaki przewidują. Dzielą się swoimi doświadczeniami, perspektywami oraz opiniami.

Tematyka wydania specjalnego

Słowem wstępu do wydania jest komentarz Krzysztofa Jedlaka, redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej”. Redaktor podkreśla, że nieodłącznym elementem współczesnych procesów gospodarczych jest zmiana, a wyzwaniami stojącymi przed gospodarką – transformacja energetyczna, klimatyczna i cyfrowa. Motywatorem do rozwoju przemysłowego i technologicznego jest dzisiaj nie tylko podnoszenie standardów życia, rozwiązywanie bieżących problemów, ogólne dążenie do rozwoju i oczekiwanie zysków, lecz także walka o przetrwanie. Dowodem tego są działania podjęte przez przedsiębiorstwa w obliczu pandemii. W wydaniu swoją opinię na temat stanu gospodarki wyraża Prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki.

Jakie problemy są poruszane w wydaniu specjalnym?

Czytelnicy znajdą tutaj omówienie istotnych problemów, które dotykają różne branże. Na łamach gazety są poruszone m.in. zagadnienia inteligentnej elektryfikacji, cyfryzacji w medycynie czy potrzeby badań naukowych w zakresie nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, inżynierii i technologii. Przedsiębiorcy w roli dziennikarzy opisują stan rzeczy, a także przewidują metody, tempo i możliwości realizacji poszczególnych działań.

Zmiany klimatu pilnie wymagają przeobrażenia gospodarki. Pandemia koronawirusa zwróciła nasze oczy na naukowców, inżynierów i medyków, wskazując tym samym na potrzebę podejmowania studiów na tych kierunkach przez młodych ludzi. W procesie transformacji liczą się zarówno innowacje, jak i umiejętności adaptacyjne. Warto pamiętać o tym, że zmiany są dużym wyzwaniem dla biznesu, ale też wielką nadzieją, pozwalają bowiem stale konkurować na rynku.

W wydaniu poświęcono również uwagę ocenie polskiego przemysłu na tle innych krajów europejskich. Na jakim poziomie rozwoju i innowacji plasuje się rynek polski? Na jakie jeszcze problemy zwracają uwagę przedsiębiorcy? Przeczytaj już 7 grudnia w wydaniu specjalnym „Dziennika Gazety Prawnej”.

