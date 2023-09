Reklama

Końcówka rekrutacji.

To już ostatni moment, by zapisać się na studia. Uczelnie mają różne terminy zakończenia rekrutacji. Ale te najdłuższe trwające nawet do 31 października zazwyczaj dotyczą prywatnych uczelni. Listy najbardziej obleganych kierunków na uczelniach publicznych od dawna są już zamknięte. Ale na wiele mniej popularnych kierunków rekrutacja nadal trwa.

Kandydaci, którzy nie dostali się dotąd na studia, wciąż mają jeszcze szansę coś dla siebie wybrać. Jednak na najbardziej prestiżowych uczelniach publicznych nabór powoli się kończy. Przykładowo na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu czy Politechnice Rzeszowskiej trwa tylko do początku przyszłego tygodnia.

Najmniej popularne kierunki.

Dziennik Gazeta Prawna sprawdził na jakich bezpłatnych studiach są jeszcze wolne miejsca. A są ich tysiące.

Uniwersytet Jagielloński – rekrutacja trwa do 10 września, wolne miejsca są na kilkudziesięciu kierunkach, m.in.:

- administracja

- bezpieczeństwo narodowe

- biologia, pedagogika

- politologia, studia europejskie

- kierunki związane tematycznie z Rosją

Uniwersytet Warszawski rekrutacja do 11 września, dostępne kierunki:

- filologia polska

- chemia, geografia, historia

- nauczanie języków obcych

- hungarystyka

Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu –rekrutacja do11 września, około 1,5 tysiąca wolnych miejsc:

- astronomia

- bioinformatyka, technologie komputerowe

- kulturoznawstwo, etnolingwistyka, ochrona dóbr kultury

Politechnika Rzeszowska – rekrutacjado 13 września, kierunki nadal dostępne:

- biotechnologia

- budownictwo

- elektromobilność, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka.

Najbardziej popularne kierunki.

W poprzednim roku akademickim według danych resortu edukacji i nauki, najbardziej rozchwytywane były takie kierunki jak: informatyka, psychologia, zarządzanie, prawo oraz kierunki lekarskie.

Ogólnych statystyk z tego roku jeszcze nie ma. Z danych Dziennika Gazety Prawnej wynika jednak, że trendy się nie zmieniły. Najpopularniejsze okazały się:

- na Uniwersytecie Warszawskim – psychologia, zarządzanie, ekonomia, filologia angielska, a także kierunek lekarski oraz japonistyka i koreanistyka

- na Politechnice Warszawskiej – informatyka

- na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu – psychologia, prawo, filologia angielska, zarządzanie i prawo w biznesie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna

- na Uniwersytecie w Białymstoku – prawo, filologia angielska, ekonomia, zarządzanie, kryminologia

Coraz mniej chętnych na studia.

Od lat widoczny jest trend malejącej liczby młodych ludzi rozpoczynających studia. Według danych MEiN w minionym roku akademickich szeregi studentów zasiliło 291 853 osób. Podczas, gdy jeszcze 7 lat temu było ich o ponad 52 tysiące więcej.

Ma to związek z sytuacją demograficzną w kraju. A odczuwają to zwłaszcza mniejsze ośrodki akademickie. Młodzi ludzie wybierają na najchętniej duże, prestiżowe uczelnie i walczą o miejsca na najbardziej przyszłościowych kierunkach.