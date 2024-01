Magdalena Dobrowolska jako charakteryzatorka pracowała na planach filmów i teledysków, współpracowała także z teatrem. Zmarła 14 stycznia w wieku 44 lat.

Magdalena Dobrowolska nie żyje

Magdalena Dobrowolska w mediach społecznościowych znana była jako Magdalena Dobra. To właśnie na jej profilu pod takim pseudonimem pojawiła się informacja o śmierci Magdaleny.

"Odeszła od Nas tak wcześnie, tak nagle… była niezwykłą kobietą, niesamowicie utalentowana, radosna i dobra. Zawsze zarażała uśmiechem i nastawieniem do życia. Stawiała dobro innych nad swoje, walczyła o innych do ostatnich sił…Nikt nam Ciebie nie zastąpi Mamo… kochamy Cię na zawsze" – napisała rodzina zmarłej.

Wiadomość o śmierci pochodzącej z Wałbrzycha charakteryzatorki przekazał także portal walbrzych.naszemiasto.pl.

"Zapamiętamy ją jako kochającą Matkę, Córkę i Przyjaciółkę" – można przeczytać w opublikowanym w serwisie nekrologu. Wałbrzyski portal przypomina, że Magdalena Dobrowolska "pracowała m.in. na planach filmowych produkcji realizowanych na terenie Wałbrzycha i okolic", a także "malowała i charakteryzowała [...] bohaterów teledysków, współpracowała z teatrem w Głuszycy, wykonywała profesjonalny make-up na imprezy okolicznościowe, jak choćby studniówki, wesela i inne oficjalne spotkania".

Magdalena Dobrowolska współpracowała m.in. z aktorkami Olgą Bończyk i Małgorzatą Potocką, a także z Adamem "Nergalem" Darskim, liderem grupy Behemot.

Magdalenę Dobrowolską pożegnał Mariusz Szczygieł

Poruszające i bardzo osobiste pożegnanie ze zmarłą zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych również pisarz i reporter Mariusz Szczygieł.

"Była charakteryzatorką filmową i córką mojej kuzynki. Osierociła dwie 20-letnie córki. To — poza moimi rodzicami — pierwsza osoba w rodzinie, wobec której przed laty zrobiłem coming out i powiedziałem o śmierci mojego partnera. Co zaświadcza o jej charakterze" - napisał Mariusz Szczygieł na Facebooku, dodając na koniec: "Magda, dziękuję".