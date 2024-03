1. Śląscy policjanci nie dopuścili do ustawkiDzięki szybkiej reakcji śląscy policjanci nie dopuścili do ustawki. Właściwa koordynacja działań podczas zabezpieczenia trasy przejazdu pseudokibiców zapobiegła konfrontacji na autostradzie zwaśnionych grup. Działania koordynowali kryminalni z KWP w Katowicach.https://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/380357,Slascy-policjanci-nie-dopuscili-do-ustawki.html2. Zatrzymany kierowca odpowie za przekroczenie prędkości o 64 km/h w terenie zabudowanym. Dodatkowo mężczyzna posiadał przy sobie narkotyki.3. Funkcjonariusze doprowadzili do zatrzymania dwóch nietrzeźwych kierowców.4. Akt oskarżenia za wystawianie fałszywych faktur o wartości ponad 3,5 mln złDo Sądu Rejonowego w Zabrzu trafił akt oskarżenia przeciwko czterem osobom, którym zarzucono posługiwanie się nierzetelnymi lub podrobionymi fakturami i wyłudzenie nienależnego podatku VAT. Straty Skarbu Państwa szacuje się na prawie milion złotych. Przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.https://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/380505,Akt-oskarzenia-za-wystawianie-falszywych-faktur-o-wartosci-ponad-35-mln-zl.html