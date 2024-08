"W ramach prowadzonej operacji funkcjonariusze doprowadzili do zlikwidowania na terenie Polski największego laboratorium syntetycznych opioidów, gdzie produkowano metadon w formie krystalicznej, a także ośmiu multi-laboratoriów na terenie Polski i Ukrainy, gdzie produkowano syntetyczne katynony — mefedron i Alfa-PVP oraz metadon. Łącznie dokonano wejść do 38 miejsc, gdzie były produkowane lub przechowywane substancje kontrolowane, ich prekursory oraz chemikalia i sprzęt niezbędny w procesie produkcyjnym" - czytamy w komunikacie na stronie policji.

Taka ilość mefedronu mogłaby zabić cztery miliony ludzi

Łącznie przejęto "195 kilogramów metadonu w formie krystalicznej, 153 kilogramy Alfa-PVP, a także ponad 430 litrów mieszanin reakcyjnych różnego rodzaju narkotyków". Do tego w ręce policji wpadły inne substancje, wymagane do produkcji narkotyków. Według obliczeń ekspertów, ilość mefedronu, którą można wyprodukować z wykrytych surowców wystarczyłaby do zabicia ponad 4 milionów osób.

Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali siedem osób, które trafiły do aresztu.

Czym jest mefedron?

"Substancje takie jak Mefedron oraz Alfa-PVP należą do grupy syntetycznych katynonów, powodujących poważne zaburzenia psychiczne i neurologiczne, a ich nadużywanie wiąże się z wysokim ryzykiem uzależnienia, uszkodzenia narządów i śmierci" - wyjaśnia policja.