Czujnik dymu obowiązkowy w każdym domu. Propozycja w MSWiA

W Jaworznie doszło do tragicznego wypadku, w którym dwie starsze osoby zmarły w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. To pierwsze ofiary czadu w tegorocznym sezonie grzewczym w województwie śląskim. Cztery pozostałe przebywające w tym budynku osoby, w tym dwoje dzieci, zostały zabrane do szpitala z objawami podtrucia.

W odpowiedzi na to wydarzenie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zaproponowała wprowadzenie obowiązkowych czujników czadu we wszystkich mieszkaniach i domach wielorodzinnych. Propozycja wpłynęła do MSWiA w drugiej połowie września.

Obowiązek instalowania czujników w mieszkaniach miałby wynikać z przepisów rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozwiązanie zakłada, że w nowych mieszkaniach czujniki dymu będą montowane od momentu wejścia w życie nowych przepisów. Z kolei właściciele już istniejących mieszkań będą musieli wyposażyć je w dodatkowe urządzenie w ciągu pięciu lat.

Jak i gdzie zamontować czujnik czadu? Miejsce ma znaczenie

Czujnik czadu jest kluczowym elementem ochrony przed zatruciem tym niewidocznym i bezwonnym gazem. Aby skutecznie działał, należy go zamontować w odpowiednim miejscu i na właściwej wysokości.

Najlepsze miejsce na montaż czujnika czadu to pomieszczenia, gdzie znajdują się urządzenia spalające paliwo, np. kotłownie, kuchnie z kuchenką gazową, łazienki z piecykiem gazowym oraz salon z kominkiem. Czujnik czadu nie powinien być zamontowany blisko okien, drzwi, kratek wentylacyjnych, w strumieniu wentylacji i klimatyzacji.

Na jakiej wysokości zamontować czujnik czadu w domu?

Gdy tlenek węgla zaczyna gromadzić się w pomieszczeniu, jego stężenie początkowo rozkłada się równomiernie w powietrzu. Dlatego zaleca się, aby czujnik czadu znajdował się w odległości do 6 metrów od potencjalnego źródła emisji i był zamontowany na wysokości około 150 cm. Ważne, aby urządzenie nie było zasłonięte.

Czym jest czad i skąd się bierze?

Czad to bezbarwny i bezwonny gaz, który powstaje w wyniku wadliwego działania urządzeń grzewczych. Może to wynikać z braku dopływu świeżego powietrza do urządzenia lub z powodu nieszczelności w instalacji kominowej. Obecność tlenku węgla w powietrzu jest śmiertelnie niebezpieczna. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwi. Następstwem zatrucia czadem może być uszkodzenie układu nerwowego, niewydolność serca i zawał, a nawet śmierć.