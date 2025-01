1 stycznia 2025 roku w życie weszła ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej. W rezultacie zostały zrównane stawki opodatkowania garaży. Co to oznacza w praktyce?

Do 31 grudnia 2024 roku garaże były traktowane niejednolicie za sprawą ich statusu prawnego. Dla garaży w budynkach mieszkalnych objętych tą samą księgą wieczystą co mieszkanie obowiązywała stawka podatku dla lokali mieszkalnych, czyli maksymalnie 1,19 zł za m2. Z kolei w przypadku garaży będących prawnie wyodrębnioną nieruchomością stawka wynosiła nawet 11,48 zł za m2. Drugi rodzaj garażu klasyfikowany był jako "budynki pozostałe".

Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2025 roku zrównują stawkę dla miejsc stanowiących prawnie część lokalu mieszkalnego oraz dla tych wyodrębnionych prawnie jako odrębna nieruchomość.

Kogo dotkną zmiany?

Zmianami objęte zostały pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych niezajęte na działalność gospodarczą. Nie ma znaczenia czy miejsce należy prawnie do lokalu mieszkalnego czy stanowi odrębną nieruchomość. Wszystkie garaże są opodatkowane jednakową stawką podatku właściwą dla budynków mieszkalnych.

Po zmianach stawki podatku od garaży w budynkach wielorodzinnych zostały ujednolicone. Oznacza to, że choć stawka maksymalna wzrosła z 1,15 zł za m2 do 1,19 zł za m2 to w niektórych przypadkach zmiana poskutkuje spadkiem opłat – i to nawet dziesięciokrotnym. Mowa o właścicielach garaży, które są odrębnym budynkiem. W ich przypadku stawka wynosiła nawet 11,48 zł od 1 m2.

Z kolei w przypadku miejsc postojowych i garaży wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej, bez względu na status prawny i budowlany, stawka dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynosi maksymalnie 34,00 zł za 1 m2.