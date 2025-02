Termin składania wstępnych ofert na zakup TVN od Warner Bros. Discovery minął 31 stycznia. Według "Rzeczpospolitej" oferty są co najmniej trzy.

"Trzy wstępne oferty". Nowe informacje ws. sprzedaży TVN

Złożyli je fundusz należący do Sołowowa, notowana na GPW Wirtualna Polska Holding w konsorcjum oraz włoska grupa należąca do spadkobierców Silvio Berlusconiego - Media For Europe, która jest właścicielem koncernu Mediaset.

Reklama

Spośród złożonych ofert, tylko niektóre przejdą przez weryfikację JPMorgana i zostaną zaproszone do dalszych rozmów, w tym do przeprowadzenia due diligence TVN. Dziennik zaznacza, że jedynie rzecznik Sołowowa potwierdził złożenie oferty.

"Z zasady nie komentujemy tematów związanych z M&A. Niezależnie od tego, czy jesteśmy nimi zainteresowani, czy nie" - oświadczył natomiast 29 stycznia rzecznik Wirtualna Polska Holding Michał Siegieda.

Warner Bros. Discovery rozpoczął sprzedaż TVN

Reklama

W grudniu agencja Reutera podała, że Warner Bros Discovery, właściciel Grupy TVN, rozpoczął proces sprzedaży polskiej stacji telewizyjnej.

Reuters powołał się na cztery osoby zaznajomione ze sprawą. Warner Bros Discovery podjął współpracę z doradcami JPMorgan, której celem ma być sprzedaż TVN.

TVN Group, do której należą całodobowe kanały informacyjne TVN24 i TVN24BiS, może zostać wyceniony na ponad 1 miliard euro, jak podają źródła Reuters.