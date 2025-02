Stanowski w najnowszym sondażu wyborczym uzyskał poparcie na poziomie 4 procent. Jak na totalnego debiutanta w polityce to przyzwoity wynik. Dziennikarz i właściciel internetowego "Kanału Zero" aktualnie jest na etapie zbierania podpisów poparcia, które umożliwią mu start w pierwszej turze wyborów prezydenckich.

Stanowski uderzył w swoich wyborców

Z tym chyba nie jest najlepiej, a przynajmniej na to może wskazywać apel, jaki do swoich wyborców podczas orędzia wystosował Stanowski. 42-latek nie bawił się w żadną dyplomację, zwrócił się do nich w ostrych słowach. Oskarżał wyborców o lenistwo i poprosił o podpisy poparcia.

Stanowski podkreślił, że nie wszyscy z wyborców pobierający formularz przez sieć, zdecydowali się go później wysłać. Proszę was, abyście aktywnie włączyli się w proces demokracji. Abyście pobrali ze strony Stanowski2025.de listy, które należy podpisać i wysłać na adres, który jest podany na tej stronie - zakończył swoje orędzie Stanowski.

Stanowski piąty w sondażu prezydenckim

W najnowszym sondażu prezydenckim prowadzi Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej cieszy się poparciem 32 procent badanych. 24 procent deklaruje poparcie dla obywatelskiego kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego. 15 procent respondentów zagłosowałoby na Sławomira Mentzena z Konfederacji.

Stanowskiego w sondażu oprócz tych trzech kandydatów wyprzedza jeszcze Szymon Hołownia. Lider partii Polska 2050 może liczyć na głosy 7 procent wyborców.