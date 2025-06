Navratilova często krytykuje Trumpa

Navratilova regularnie komentuje wydarzenia społeczne i polityczne. Na jej profilach w mediach społecznościowych aż roi się od postów komentujących, to co dzieje się na świecie. Znana jest z bardzo krytycznego stosunku do prezydenta USA, Donalda Trumpa. W jednym z ostatnich swoich legendarna czeska tenisistka odniosła się do wyborów prezydenckich, które odbyły się w minioną niedzielę w Polsce.

W drugiej turze wyścigu do Pałacu prezydenckiego rywalizowali Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski. Ten pojedynek wygrał kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Wybór na prezydenta Polski osoby reprezentującej konserwatywne poglądy nie spodobał się Navratilovej.

Navratilova zamieściła wpis na "X"

68-latka, która wiele lat temu otwarcie przyznała się do odmiennej orientacji seksualnej w serwisie "X" podała dalej wpis międzynarodowej organizacji non-profit "Project Syndicate": "Polacy jakby zapomnieli, że ich kraj kiedyś zniknął z mapy Europy". Do wpisu dodano link do tekstu Sławomira Sierakowskiego opublikowanego na stronie "Project Syndicate", w którym komentuje wybór Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Wybierając na prezydenta prawicowego ekstremistę, za którym ciągną się skandale, Polacy kolejny raz wystawili swój kraj na pośmiewisko. Przed kolejnymi wyborami w 2027 r. liberalna koalicja rządząca musi przypomnieć wyborcom, że bezpieczeństwo narodowe zależy od silnych, kompetentnych rządów - napisał redaktor "Krytyki Politycznej".

Nawrocki dostał więcej głosów od Trzaskowskiego

Popierany przez PiS Karol Nawrocki - dotychczas prezes IPN, wcześniej dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - według danych Państwowej Komisji Wyborczej wygrał niedzielne wybory prezydenckie.

Z informacji podanych przez PKW w poniedziałek rano Nawrocki w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego pokonał Rafała Trzaskowskiego, uzyskując wynik 50,89 proc. głosów. Jego kontrkandydat dostał 49,11 proc. głosów. Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

Navratilova legendą kobiecego tenisa

Pochodząca z czeskiej Pragi Navratilova to jedna z najwybitniejszych zawodniczek w historii tenisa. Wielokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych, zarówno w singlu, jak i deblu. Jedna z sześciu kobiet, które liderowały jednocześnie singlowej i deblowej klasyfikacji WTA. Na czele światowego rankingu tenisistek była przez 332 tygodnie.

Navratilova wygrała w sumie 167 turniejów w grze pojedynczej, co jest rekordem, zarówno w rozgrywkach żeńskich, jak i męskich.

W latach osiemdziesiątych Navratilova odmówiła gry w reprezentacji Czechosłowacji, po czym zgłosiła wniosek o przyznanie jej obywatelstwa amerykańskiego. Otrzymała je 21 lipca 1981 roku, po uzyskaniu w 1975 roku azylu politycznego w USA.

Navratilova wspiera społeczność LGBT

Na początku lat osiemdziesiątych Navratilova ujawniła się jako biseksualistka, choć nieco później wyjaśniła, iż jednak uważa się za lesbijkę. Przez osiem lat, począwszy od 1983 roku, była związana z Judy Nelson. W 2014 roku oświadczyła się swojej partnerce, byłej miss ZSRR Julii Lemigowej. W tym samym roku para wzięła ślub.

W 2010 roku u Navrátilovej wykryto raka piersi. Jest wegetarianką i wspiera działania organizacji PETA; aktywnie działa także na rzecz społeczności LGBT.