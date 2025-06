Salmonella w musie dla dzieci

Jak podaje Radio Zet powołując się na Instytut Roberta Kocha, u 52 dzieci w Niemczech zdiagnozowano salmonellozę. Zachorowania odnotowano w różnych częściach kraju, a wiele z nich dotyczyło niemowląt. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz ustalono, że przypadki zakażeń są powiązane — próbki bakterii miały niemal identyczny profil genetyczny, co wskazywało na wspólne źródło skażenia. Okazał się nim mus z nerkowców z maliną marki dmBio w słoiku 250 g, sprzedawany w drogeriach DM. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób podało, że produkt trafił do sprzedaży również w innych krajach europejskich, w tym w Austrii (gdzie potwierdzono już 13 przypadków zakażeń), Czechach, Włoszech, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Słowacji oraz Polsce.

Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie

Sieć drogerii DM poinformowała o wycofaniu produktu także w polskich sklepach. - Powodem aktualizacji wycofania jest stwierdzenie obecności bakterii Salmonella w wyniku badań odpowiedzialnego urzędu, które zostały przeprowadzone z powodu zgłaszanych przypadków Salmonella Infantis u małych dzieci na terenie Niemiec i Austrii. Spożycie produktów zanieczyszczonych pałeczkami Salmonella może powodować biegunkę, wymioty, bóle głowy i brzucha, złe samopoczucie oraz stan podgorączkowy - czytamy w informacji prasowej na stronie drogerii.

Ostrzeżenie wydał też Główny Inspektor Sanitarny. - Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany przez firmę DM-DROGERIE MARKT Sp. z o.o. o wycofaniu określonych partii produktu dmBio Mus z orzechów nerkowca z maliną, 250g, ze względu na możliwą obecność bakterii Salmonella w produkcie. Wycofanie obejmuje produkty oznakowane datami minimalnej trwałości od 29.05.2025 do 28.04.2026 włącznie. Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego - czytamy na stronie rządowej.

Zachorowania w Niemczech i Austrii

Poza Austrią i Niemcami przypadki zatrucia salmonellą po spożyciu musu póki co nie zostały zgłoszone. Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób ostrzega jednak, że to się może zmienić. - Biorąc pod uwagę długą datę ważności do spożycia [musu], nadal może istnieć możliwość, że produkty spożywcze będą obecne w domach konsumentów - powiedziało ECDC.

Salmonella. Jakie są objawy zatrucia?

Salmonella to bakteria wywołująca groźne zatrucia pokarmowe, które szczególnie niebezpieczne są dla dzieci, osób starszych i osób z obniżoną odpornością. Objawy zakażenia pojawiają się zazwyczaj w ciągu 6–72 godzin po spożyciu skażonego produktu. Do najczęstszych symptomów należą: silna biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty, gorączka oraz ogólne osłabienie. W przypadku dzieci i niemowląt może dojść do szybkiego odwodnienia organizmu, co wymaga natychmiastowej konsultacji lekarskiej. Objawy utrzymują się zwykle od kilku dni do tygodnia, choć w cięższych przypadkach może być konieczna hospitalizacja.