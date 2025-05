Drugi stopień alarmowy w Polsce do 31 sierpnia 2025 roku

Premier podpisał zarządzenia wprowadzające stopień BRAVO oraz BRAVO-CRP na terenie całego kraju. Drugi stopień alarmowy w Polsce będzie obowiązywał do 31 sierpnia 2025 roku.

Podjąłem decyzję o przedłużeniu obowiązywania stopni alarmowych BRAVO i BRAVO-CRP w związku z zagrożeniami hybrydowymi i w cyberprzestrzeni ze strony Rosji i Białorusi. Zapobiegniemy nasilającym się ostatnio próbom obcej ingerencji w nasz proces wyborczy - napisał na platformie X Donald Tusk.

Tym samym służby i administracja publiczna nadal pozostaną w stanie zwiększonej gotowości na potencjalne zagrożenia.

Co oznacza stopień alarmowy BRAVO?

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych w Polsce. Wprowadzany jest w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, gdy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. W praktyce oznacza to wzmożoną czujność służb oraz administracji publicznej, a także podejmowanie działań prewencyjnych mających na celu zapobieżenie potencjalnym atakom. Do zadań służb w przypadku trwania stopnia BRAVO należą m.in.:

prowadzenie przy użyciu Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej, wzmożonej kontroli dużych skupisk ludności;

prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej;

zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów;

przeprowadzanie kontroli pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów;

sprawdzanie, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów;

sprawdzanie działania środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa;

dokonywanie przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych;

noszenie broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

wprowadzenie dodatkowych kontroli pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;

wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej;

sprawdzanie funkcjonowania zasilania awaryjnego;

ostrzeganie personelu o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

sprawdzanie i wzmacnianie ochrony ważnych obiektów publicznych;

wprowadzenie zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym;

sprawdzanie systemów ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne;

wprowadzanie kontroli wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji;

zamykanie i zabezpieczanie nieużywanych regularnie budynków i pomieszczeń;

dokonywanie przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych.

Co oznacza stopień BRAVO-CRP?

Stopień BRAVO-CRP odnosi się do zagrożeń w cyberprzestrzeni. Jest to drugi stopień w czterostopniowej skali stopni alarmowych CRP, które dotyczą bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Wprowadzenie stopnia BRAVO-CRP oznacza wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej oraz infrastruktury krytycznej. Działania te mają na celu przeciwdziałanie potencjalnym atakom cybernetycznym oraz minimalizację ich skutków. Do zadań służb w przypadku trwania stopnia BRAVO należą m.in.:

wprowadzanie wzmożonego monitorowania stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;

monitorowanie i weryfikowanie, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;

sprawdzanie dostępności usług elektronicznych;

dokonywanie, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów;

informowanie personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy;

sprawdzanie kanałów łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP;

dokonanie przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP;

sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń;

informowanie na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Kto decyduje o wprowadzeniu stopni alarmowych w Polsce?

Stopnie alarmowe są ustanawiane, modyfikowane i znoszone na mocy zarządzenia wydanego przez Prezesa Rady Ministrów, po wcześniejszym uzyskaniu opinii ministra spraw wewnętrznych oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji, uprawnienie to przysługuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, który, po konsultacji z szefem AB, musi niezwłocznie poinformować o swojej decyzji Prezesa Rady Ministrów.