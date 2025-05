Od 26 kwietnia 2025 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji czasu pracy w urzędach administracji rządowej. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2025 r. w sprawie zasad ustalania przez kierowników niektórych urzędów rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia (Dz.U. 2025 poz. 512), kierownicy niektórych urzędów mają obowiązek ustalenia elastycznego rozkładu czasu pracy, uwzględniającego potrzeby obywateli oraz specyfikę wykonywanych zadań.

Już nie będzie trzeba brać wolnego, żeby załatwić sprawę w urzędzie?

Dzięki nowym przepisom wprowadzającym elastyczne godziny pracy w urzędach, osoby chcące załatwić sprawy urzędowe nie będą już zmuszone do brania dnia wolnego tylko po to, by załatwić sprawy administracyjne. To duże ułatwienie zwłaszcza dla osób pracujących w standardowych godzinach 8:00–16:00, które dotychczas miały bardzo ograniczone możliwości kontaktu z urzędnikami.

Co się zmieni w pracy urzędów?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, kierownicy wybranych urzędów państwowych mają obowiązek takiego ustalenia harmonogramu pracy, aby:

urząd funkcjonował od poniedziałku do piątku, nieprzerwanie przez 8 godzin dziennie;

początek pracy przypadał nie wcześniej niż na godzinę 7:00 i nie później niż na 10:00;

w przypadku jednostek świadczących usługi dla obywateli, przynajmniej raz w tygodniu urząd był czynny w godzinach między 8:00 a 18:00.

Przepisy dopuszczają także ustalenie dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień pracy w dniu tygodnia niebędącym dniem pracy w urzędzie, np. w sobotę oraz możliwość ustalenie pracy zmianowej między godziną 6.00 jednego dnia a godziną 6.00 następnego dnia.

Do tej pory w urzędach administracji rządowej obowiązywał sztywny czas pracy od 8.15 do16.15.

Jakich urzędów dotyczy rozporządzenie?

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2025 r. w sprawie zasad ustalania przez kierowników niektórych urzędów rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia obejmuje:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach nieuregulowanych w odrębnych przepisach;

regionalne izby obrachunkowe;

Instytut Pamięci Narodowej;

Urząd Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15;

Biuro Rady Fiskalnej;

urzędy wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych (m.in. w Kancelarii Prezesa RM, urzędach ministrów, urzędach wojewódzkich, komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży);

jednostki wojskowe;

Komendę Głównej Żandarmerii Wojskowej i inne jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej.

To nie koniec zmian? Co z urzędami samorządowymi?

Choć rozporządzenie dotyczy głównie urzędów administracji rządowej, zespół ds. deregulacji, na czele którego stoi prezes InPostu Rafał Brzoska, przedstawił propozycję ujednolicenia godzin funkcjonowania urzędów oraz wprowadzenie przynajmniej jednego dnia w tygodniu, kiedy będą one pracowały dłużej. Dotyczyć ma to również urzędów administracji samorządowej. Samorządy wyrażają sceptycyzm wobec tej inicjatywy. Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich uważa, że decyzję w tym zakresie powinien podejmować podmiot zarządzającym danym urzędem.

Uważam, że przepisy powinny pozostać, tak jak do tej pory pozostawiając decyzję podmiotowi zarządzającemu danym urzędem administracji samorządowej, bo on najlepiej wie, jak dostosować godziny pracy do lokalnych uwarunkowań - tłumaczył Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich podczas konferencji prasowej z udziałem premiera Donalda Tuska.

Niektóre urzędy już teraz pracują w zróżnicowanych godzinach

Przykłady z różnych regionów Polski pokazują, że elastyczne godziny pracy urzędów są możliwe i efektywne. W niektórych miejscowościach, zwłaszcza tych większych, urzędy już teraz pracują w systemie zmianowym. Przykładowo: