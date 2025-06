20 czerwca 2025 roku, czyli piątek po Bożym Ciele, to okazja do przedłużenia weekendu i chwili odpoczynku. Choć nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy, wiele osób bierze urlop, by cieszyć się długim weekendem. W związku z tym pojawia się pytanie: czy w ten piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa, czy może została udzielona dyspensa?