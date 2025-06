W czwartek zapowiadane jest zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Na zachodzie kraju po południu stopniowo będzie wzrastać do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie z gradem.

Porywisty wiatr w górach

Na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej prognozowana wysokość opadu miejscami do 30 mm, lokalnie możliwe 40 mm. Temperatura maksymalna od 23 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Bieszczad, około 27 st. w centrum, do 32 st. C na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem, od 19 st. C do 22 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie północno-zachodni i zachodni, przechodzący w zmienny, na zachodzie kraju z kierunków południowych i tam po południu okresami porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatr osiągać mogą 90 km/h, w Tatrach i Bieszczadach około 60 km/h.

Pogoda w nocy z czwartku na piątek

W nocy czwartku na piątek synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie kraju początkowo małe. Postępujące, z zachodu na wschód, opady deszczu i burze. Najsilniejsze burze, lokalnie z gradem, wystąpią w pierwszej połowie nocy na południu Polski.

Prognozowana wysokość opadu od miejscami 10 mm do 20 mm, a na południu 30 mm do 40 mm. Temperatura minimalna od 13 st. C, 14 st. C na wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 18 st. C, 19 st. C w centrum i południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, początkowo z kierunków południowych, później od zachodu kraju skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 90 km/h, w Karpatach do 70 km/h.