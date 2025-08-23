W 16 rzekach poziom wody poniżej minimum okresowego

Według IMGW rekordowe 10 cm na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary zanotowano po raz pierwszy w piątek o godz. 20. Wcześniej stan wody był o jeden centymetr większy.

Z danych IMGW wynika także, że na 16 stacjach hydrologicznych na rzekach: Żylicy, Nysie Kłodzkiej, Kwisie, Pilicy, Prądniku, Krasnej, Kaczawie, Moszczenicy, Narwi, Skawicy, Budzówce i Wiśle występuje poziom wody poniżej minimum okresowego.

We wrześniu może powrócić susza i niski stan wody w rzekach

W związku z dużym prawdopodobieństwem nowej fali upałów we wrześniu, może powrócić problem suszy oraz niskich stanów wody w rzekach - ten sam, który wystąpił we wrześniu 2024 roku - powiedział profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Lokalnie w jednym punkcie w Polsce stan wody znajduje się powyżej stanu ostrzegawczego. W miejscowości Dziarny w woj. warmińsko-mazurskim na rzece Iławka odnotowano 134 cm.