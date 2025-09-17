Polacy, Włosi i Francuzi faworytami do złota na MŚ siatkarzy

W mistrzostwach świata udział biorą 32. reprezentacje. Oprócz Polaków głównymi faworytami do końcowego triumfu są broniący tytułu Włosi oraz oraz dwukrotni mistrzowie olimpijscy - Francuzi.

Reklama

Z jedną z tych ekip polscy siatkarze mogą zagrać w półfinale. Dopiero w finale natomiast mogą trafić na Brazylijczyków, którzy również są typowani do zajęcia miejsca na podium. Nasi siatkarze z poprzedniego championatu wrócili ze srebrnymi medalami.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ 2025

Do tegorocznego turnieju biało-czerwoni przystąpili w mocno przebudowanym składzie. Po zajęciu drugiego miejsca na olimpiadzie w Paryżu przerwę od występów w narodowych barwach zrobiło sobie pięciu siatkarzy: rozgrywający Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz, atakujący Łukasz Kaczmarek, środkowy Mateusz Bieniek i libero Paweł Zatorski.

Grbic na Filipiny zabrał czterech absolutnych debiutantów: atakujący Kewin Sasak, środkowy Jakub Nowak i libero Maksymilian Granieczny. Dla rozgrywających Marcina Komendy i Jana Firleja oraz środkowego Szymona Jakubiszaka udział w MŚ 2025 będzie pierwszym występem na imprezie tak wysokiej rangi.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ

rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda

Jan Firlej, Marcin Komenda przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk

Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak

Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak

Bartosz Kurek, Kewin Sasak libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak

Reklama

Grupowi rywale polskich siatkarzy na MŚ 2025

Polscy siatkarze trafili do grupy B. Pierwsza faza mistrzostw świata jest "spacerkiem". Biało-czerwoni, którzy są liderami światowego rankingu mierzą się w niej z dużo niżej notowanymi rywalami.

Nasi panowie zmagania na Filipinach zaczęli od zwycięstwa nad Rumunią, która w notowaniu FIVB zajmuje 22. pozycję. Kolejnym przeciwnikiem był 20. Katar, a ostatnim jest 19. Holandia. Pierwsze dwa mecze Polacy wygrali bez straty seta. W trzecim spotkaniu poprzeczka będzie nieco wyżej zawieszona, ale żadnej niespodzianki nie należy się spodziewać.

Zobacz, kiedy grają polscy siatkarze. Terminarz grupy B

Polscy siatkarze swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegrali w sobotę. Turniej zainaugurowali pojedynkiem z Rumunią. Dwa dni później grali z Katarem, a grupowe zmagania zakończą 17 września spotkaniem z Holandią.

Do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup. Polska, która jest już pewna udziału w fazie pucharowej w kolejnym meczu zmierzy się z Kanadą lub Turcją. Mecze 1/8 finału zaplanowano w dniach 20-23 września. Ćwierćfinały rozegrane zostaną 24-25 września. Półfinały odbędą się 27 września, natomiast mecze o medale dzień później.

Terminarz grupy B

sobota, 13 września

Holandia - Katar (12.00)

Polska - Rumunia (15.30)

poniedziałek, 15 września

Holandia - Rumunia (12.00)

Polska - Katar (15.30)

środa, 17 września

Katar - Rumunia (4.30)

Polska - Holandia (12.00)

Gdzie oglądać mecze polskich siatkarzy na MŚ 2025? Zobacz plan transmisji TV na żywo

Transmisje telewizyjne z MŚ siatkarzy będą dostępne na kanałach Polsatu Sport. Mecze z udziałem biało-czerwonych będzie również można zobaczyć na żywo na antenie Polsatu.

Spotkania mistrzostw świata siatkarzy 2025 dostępne będą także w internecie. Transmisję będzie można śledzić na stronie i w aplikacji Polsat Box Go.

Terminarz MŚ 2025 w siatkówce mężczyzn

Na tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy łącznie odbędą się 64 spotkania. W drodze do triumfu trzeba będzie rozegrać siedem meczów. Mistrza świata poznamy w niedzielę 28 września.