Cenckiewicz i Tusk kibicują Lechii Gdańsk

Jak się okazuje prof. Cenckiewicza i premiera Tuska łączy miłość do tego samego klubu piłkarskiego. Obaj kibicują Lechii Gdańsk. Warto dodać, że zagorzałymi fanami tej drużyny są też prezydent Karol Nawrocki i były prezes TVP, Jacek Kurski, który był nawet w przeszłości prezesem "zielono-białych".

Reklama

Lechia w strefie spadkowej

Dla wszystkich sympatyków Lechii, niezależnie od opcji politycznej obecny czas jest bardzo trudny. Ekipa z "Trójmiasta" nowy sezon Ekstraklasy zaczynała z minusowym kontem punktowym. Po dziewięciu rozegranych kolejkach podopieczni Johna Carvera mają na koncie sześć "oczek" i zajmują przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy.

Tusk nie wierzy w piłkarzy Lechii

Lechia w ocenie wielu ekspertów jest klubem, który w tym sezonie będzie miał poważne kłopoty z utrzymaniem się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. O sytuacji gdańskiego klubu w tabeli w pogawędce na Westerplatte rozprawiali Tusk i Cenckiewicz. Szef BBN w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w "Kanale Zero" ujawnił jej szczegóły. Te nie spodobają się kibicom Lechii. Profesor zdradził, że premier polskiego rządu nie wierzy w utrzymanie "zielono-białych" w Ekstraklasie.