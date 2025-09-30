Jak przekazano w komunikacie NFZ, nowe przepisy obejmują obywateli Ukrainy, którzy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, lecz ich pobyt jest uznawany za legalny na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Osoby te dotychczas miały prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych z publicznych środków.

Zmiany są następstwem podpisania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy nowelizującej przepisy dotyczące wsparcia Ukraińców w Polsce. Nowela ogranicza nie tylko wypłatę świadczenia 800 plus, ale również dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Dzieci są nadal uprawnione do większości świadczeń na takich zasadach, jak dotychczas. Natomiast zgodnie z nowelizacją przepisów osobom powyżej 18. roku życia od 30 września 2025 r. nie przysługuje prawo do:

- leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej,

- podania produktów leczniczych wydawanych pacjentom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia,

- programów zdrowotnych,

- rehabilitacji leczniczej,

- leczenia stomatologicznego,

- programów lekowych,

- ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Od teraz pełnoletni obywatele Ukrainy nie będą mogli korzystać także z innych świadczeń, m.in. z transplantacji komórek, tkanek czy narządów (zarówno od dawców żywych, jak i zmarłych), zabiegów endoprotezoplastyki, usunięcia zaćmy, a także z refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy wyrobów medycznych dostępnych na receptę. Nie przysługuje im również prawo do zaopatrzenia w wyroby medyczne, zlecania ich naprawy ani ich refundacji.

NFZ podkreślił, że zmiany obejmują wyłącznie osoby powyżej 18. roku życia. Dzieci nadal mają prawo do większości świadczeń zdrowotnych na dotychczasowych zasadach. Jeżeli jednak leczenie rozpoczęto jeszcze przed 30 września 2025 r. lub pacjent w trakcie jego trwania osiągnął pełnoletność, świadczenia będą kontynuowane do zakończenia terapii.

Nowe przepisy oznaczają również, że od 30 września 2025 r. recepty wystawiane dla dorosłych obywateli Ukrainy objętych specustawą muszą być wystawiane z 100-procentową odpłatnością. Wystawienie recepty refundowanej osobie nieuprawnionej może skutkować sankcjami wynikającymi bezpośrednio z ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

NFZ zaznaczył również, że system eWUŚ został dostosowany do nowych regulacji. – Wprowadziliśmy specjalne oznaczenia, które rozróżniają uprawnienia osób poniżej i powyżej 18. roku życia – poinformował Fundusz.