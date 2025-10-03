Podczas posiedzenia Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego wojewoda Ryl poinformowała parlamentarzystów z regionu, że znaczne środki kierowane są do szpitali w ramach działań na rzecz zwiększenia odporności na sytuacje kryzysowe.

Marszałkowski urząd w Łodzi, który zarządza regionalnymi placówkami medycznymi, otrzymał już 14 mln zł na doposażenie ich w sprzęt potrzebny w razie klęsk żywiołowych lub konfliktu, m.in. agregaty prądotwórcze. Z kolei dwa szpitale rządowe – MSWiA i ICZMP – zostaną dofinansowane, aby mogły przebudować swoje piwnice i przystosować je do roli awaryjnych sal operacyjnych.

Podczas obrad parlamentarzyści pytali również o stan schronów i miejsc ukrycia w regionie. Eksperci podkreślali, że docelowo schronienia powinny być dostępne dla 25 proc. mieszkańców mniejszych miejscowości oraz 50 proc. mieszkańców dużych miast. Obecnie jednak zaledwie 4 proc. populacji ma dostęp do takich miejsc.

– Jestem zwolenniczką przystosowania istniejących budynków, żeby szybko osiągnąć poziom zabezpieczenia ludności na poziomie 10–15 proc., ale równolegle musimy budować schronienia spełniające współczesne wymogi – powiedziała wojewoda Ryl.

Odwołała się również do swojej niedawnej wizyty na Ukrainie, gdzie obserwowała adaptację piwnic szkół na miejsca schronienia. – Powinniśmy rozejrzeć się, które piwnice nadają się na miejsca schronienia i po dostosowaniu mogą pełnić taką rolę – podkreśliła.

Według wojewody nowym podejściem w zakresie ochrony ludności ma być podział dokumentacji budowlanej dla obiektów o podwójnym zastosowaniu. Część kosztów takich inwestycji pokryją samorządy, a część zostanie sfinansowana z budżetu państwa w ramach ustawy o ochronie ludności. Dzięki temu możliwe będzie np. budowanie parkingów z podziemnymi schronami. Rozmowy na temat takiego współfinansowania wojewoda odbyła już z wiceprezydentem Łodzi Adamem Pustelnikiem.

Przewodnicząca Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego, poseł Małgorzata Niemczyk, podsumowując środowe spotkanie, poinformowała, że w programie ochrony ludności i obrony cywilnej dla województwa łódzkiego przewidziano 282 mln zł, które beneficjenci powinni wykorzystać do końca roku.

– Istnieje ryzyko, że nie uda się wykorzystać tych środków w tym roku, dlatego rząd Donalda Tuska podjął już działania, aby samorządy mogły je wykorzystać również w roku przyszłym – powiedziała posłanka.

Dodała również, że – „niespójność i niekompatybilność dotychczas funkcjonującego systemu ochrony ludności spowodowały, że mamy wieloletnie zaniedbania. Samorządowcy nie musieli inwestować w miejsca ochrony ludności, więc przy braku tych środków w budżetach gmin woleli je wydać na inne cele”.