Rosja zagrożeniem dla zbiorowego bezpieczeństwa Europy

W opublikowanym w środę wywiadzie Macron podkreślił, że obok terroryzmu Rosja stanowi największe zagrożenie strukturalne dla Europy.

Reklama

„Zagraża naszemu zbiorowemu bezpieczeństwu poprzez ingerowanie w nasze kampanie wyborcze, poprzez cyberataki, zabójstwa opozycjonistów i wykorzystywanie migracji jako środka nacisku. Rosja testuje naszą obronę powietrzną i zmieniła swoją doktrynę nuklearną” – powiedział prezydent Francji. W opinii Macrona nie docenia się wpływu Rosji na opinię publiczną.

„Nasze otwarte społeczeństwa są podatne na wojny informacyjne. Jesteśmy naiwni, jeśli nie dostrzegamy, że rosyjska tajna armia rozprzestrzenia się w naszych demokracjach. Składa się z tych małych, bezimiennych wojowników, zwanych botami cyfrowymi. Manipulują oni demokracją we Francji, w Niemczech i Europie” – zaznaczył.

Francja walczy z tzw. flotą cieni

W kontekście sankcji wobec Rosji za jej inwazję na Ukrainę prezydent zwrócił uwagę na konieczność skupienia się na tzw. flocie cieni.

„Wyraźne sygnały ze strony Ameryki są pomocne. Powinniśmy podjąć działania przeciwko około 800 aktywnym statkom, które omijają sankcje. Wiele przedsiębiorstw zostało objętych sankcjami, ale potrzebna jest skuteczna kontrola. Powinniśmy połączyć siły, aby kontrolować te statki, blokować je i zwiększać koszty dla rosyjskiej gospodarki. Powinniśmy również przyspieszyć udzielanie krótkoterminowej pomocy armii ukraińskiej” – podkreślił Macron.

Jakie będą dalsze losy koalicji chętnych ws. zawieszenia broni na Ukrainie? Macron mówi o ofercie dla USA

Reklama

Prezydent Francji pytany o przyszłość tzw. koalicji chętnych, jeśli zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą będzie odległe, oświadczył: „Nasza oferta jest na stole. Nie ma już odwrotu. Zobaczymy, jak daleko Amerykanie są gotowi z nami pójść. Właśnie to wyjaśniamy”.

W odpowiedzi na pytanie o zdolność Europy do działania bez wsparcia USA prezydent zaznaczył, że badane są możliwości stworzenia własnych gwarancji bezpieczeństwa. „To głęboka zmiana. Myślę, że Amerykanie pozostaną po naszej stronie, aby wywierać presję na Rosję” – zaznaczył Macron.

Prezydent, mówiąc o francuskiej doktrynie nuklearnej, potwierdził wcześniejsze zapowiedzi pogłębienia dialogu strategicznego z zainteresowanymi europejskimi partnerami. „Na początku 2026 roku przedstawię programowe stanowisko w sprawie naszej doktryny nuklearnej” – powiedział Macron.