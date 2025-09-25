"Doniesienia o tym, że Rosja tworzy rezerwy strategiczne, wskazują na to, że Kreml nie jest zainteresowany zakończeniem wojny z Ukrainą, lecz pozostaje zdecydowany, by osiągnąć cele wojenne na polu walki i może przygotowywać się do konfliktu z NATO" – zaalarmowali eksperci ISW. Moskwa może rozbudowywać swoją armię "w ramach szerszych przygotowań do ewentualnego konfliktu między Rosją a NATO w przyszłości - szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że Rosja intensyfikuje swoje programy patriotyczno-wojskowe skierowane do młodzieży, których celem jest rekrutacja młodych ludzi do wojska w nadchodzących latach".

"Musimy być gotowi na wojnę do 2029 roku"

W podobnym tonie wypowiadali się niemieccy politycy. Niemiecki serwis Tagesschau przeanalizował źródła wypowiedzi polityków na temat przygotowań Rosji do wojny.

Nie możemy wierzyć, że Putin – jeśli dotrze tak daleko – zatrzyma się na granicach Ukrainy. Musimy być gotowi na wojnę do 2029 roku. Musimy zapewnić środki odstraszające, aby zapobiec najgorszemu – mówił minister obrony Niemiec Boris Pistorius 5 czerwca 2024 w Bundestagu.

Rok 2029 ma być puntem zwrotnym

Rok 2029 wymieniał także generalny inspektor Bundeswehry gen. Carsten Breuer. Rosja zwiększy swoje siły zbrojne do około 1,5 mln żołnierzy w przyszłym roku. I widzimy nowe struktury wojskowe, okręgi wojskowe na przykład, które są wyraźnie zorientowane na Zachód - powiedział w kwietniu w 2024 w rozmowie z DW.

Możemy odczytać z przemówień Putina i oświadczeń wideo, że rok 2029 jest punktem, w którym materiał i personel mogą wzrosnąć do takiego stopnia, że atak na terytorium NATO będzie możliwy– dodał gen. Carsten Breuer w rozmowie z DW.

Wnioski z dokumentu NATO

Rzeczniczka niemieckiego MON powiedziała, że ocena opiera się na krajowych i międzynarodowych informacjach rozpoznawczych pochodzących z m.in. wywiadu. Jest także wnioskiem z dokumentu Wspólna Ocena Zagrożeń NATO, opracowanego w 2023 roku.

Z analizy wynika, że Kreml szybko się dozbraja i przestawił gospodarkę Rosji na tryb wojenny. Dostaje pomoc od Chin, Iranu i Korei Płn. Rosyjskie wojsko buduje też nowe bazy w zachodnich obwodach graniczących z Finlandią i państwami bałtyckimi oraz modernizuje istniejące obiekty, w tym bazy broni. W bazach na Białorusi Moskwa – według informacji wywiadowczych – planuje rozmieścić dodatkowe urządzenia jądrowe.