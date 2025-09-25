Według komunikatu Sojuszu, w rejonie Morza Bałtyckiego pojawiły się Su-30, Su-35 oraz trzy samoloty MiG-31. W związku z tym do akcji wystartowały myśliwce Gripen z bazy w litewskich Szawlach. Rosyjskie samoloty znalazły się niebezpiecznie blisko granicy powietrznej Łotwy.

NATO vs. Rosja. Poderwane myśliwce nad Bałtykiem

To kolejny w ostatnich tygodniach przypadek, gdy rosyjskie maszyny prowokują reakcję NATO. 19 września trzy myśliwce MiG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, przebywając nad krajem łącznie 12 minut bez zezwolenia. Wydarzenie spotkało się z natychmiastową reakcją Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Napięcie w regionie widać było także wcześniej. W nocy z 9 na 10 września w polską przestrzeń powietrzną wtargnęło około 20 rosyjskich dronów, a kilka dni później, 13 września, podobny incydent miał miejsce nad Rumunią.

