"Tym samym rozszerzamy go do ponad 200 krajów i terytoriów łącznie, w tym wielu w Europie. Tryb AI zapewnia zaawansowane rozumowanie, multimodalność i możliwość dalszego odkrywania tematu dzięki dodatkowym pytaniom oraz przydatnym linkom. Niezależnie od tego, czy szukasz konkretnych produktów, planujesz wycieczkę, czy też zgłębiasz nowy temat – Tryb AI został stworzony, by zrozumieć, o co pytasz, i pomóc znaleźć właściwe odpowiedzi" – podkreślono w komunikacie Google.

Google uruchamia Tryb AI w Polsce. Rewolucja w wyszukiwaniu już dostępna

Tryb AI pojawi się jako dodatkowa karta w wynikach wyszukiwania – zarówno w przeglądarce, jak i w aplikacji Google na systemy Android oraz iOS. Dzięki wsparciu najnowszego modelu Gemini, użytkownicy będą mogli formułować bardziej złożone zapytania, które wcześniej wymagały kilku osobnych wyszukiwań.

"Tryb AI jest szczególnie przydatny przy pytaniach, które mają na celu zgłębienie tematu oraz przy bardziej skomplikowanych zadaniach, takich jak porównywanie produktów, planowanie podróży czy zrozumienie złożonych instrukcji. Użytkownicy wczesnej wersji Trybu AI zadają pytania 2–3 razy dłuższe niż od tych zadawanych tradycyjnie" – dodano w komunikacie.

Funkcja wykorzystuje mechanizm rozgałęziania zapytania, który automatycznie dzieli wpisane pytanie na kilka podtematów i równolegle przeszukuje sieć w ich kontekście. Dzięki temu wyniki są bardziej precyzyjne i wielowątkowe.

Multimodalność i zrozumienie kontekstu

Nowy Tryb AI obsługuje różne formy zapytań: użytkownicy mogą korzystać nie tylko z tekstu, ale też głosu i obrazu – na przykład robiąc zdjęcie lub skanując dokument.

"Pomaganie użytkownikom w odkrywaniu treści z całego internetu pozostaje kluczowym elementem misji Google. W Trybie AI możesz dokładnie określić, czego szukasz, i uzyskać odpowiednie treści w różnych formatach, z widocznymi linkami, które możesz kliknąć. Rozszerzając formy pytań, jakie możesz zadawać, wyszukiwarka Google otwiera nowe możliwości odkrywania treści. W miarę rozwoju wyszukiwarki o funkcje AI, nadal naszym najważniejszym celem jest umożliwienie ludziom dostępu do informacji i prezentacja perspektyw pochodzących z różnych źródeł. Dzięki funkcji Przegląd od AI użytkownicy otrzymują odpowiedzi na pytania na podstawie wyszukiwań z wielu zróżnicowanych stron" – informuje spółka.

Odpowiedzi generowane przez sztuczną inteligencję pojawiają się wtedy, gdy system ma wystarczający poziom pewności co do trafności odpowiedzi. W przeciwnym razie użytkownik widzi tradycyjne wyniki wyszukiwania, jak dotąd.

"Podawane odpowiedzi generowane są przez AI tak często, jak tylko to możliwe. Gdy jednak pewność co do odpowiedzi jest niewystarczająca, zobaczysz zestaw tradycyjnych wyników wyszukiwania. Podobnie jak w przypadku każdej innej usługi opartej na AI na wczesnym etapie rozwoju, odpowiedzi nie zawsze będą poprawne, ale funkcja jest stale ulepszana" – zaznaczono.

Google, należące do holdingu Alphabet Inc., coraz mocniej rozwija narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Konglomerat działa w wielu sektorach: od wyszukiwania i reklamy cyfrowej, przez usługi chmurowe, aż po zaawansowane technologie i produkty AI. Tryb AI w wyszukiwarce to kolejny krok w kierunku przekształcenia tradycyjnego przeszukiwania internetu w inteligentne, kontekstowe odkrywanie informacji.