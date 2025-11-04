Szojgu, przez lata jeden z najbardziej wpływowych ludzi w państwie, stał się dla Putina symbolem klęsk militarnych i chaosu w strukturach armii. Po jego odsunięciu ruszyły zatrzymania i procesy. Pierwszy na celowniku był jego zastępca, gen. major Timur Iwanow — postać kojarzona bardziej z wystawnym stylem życia niż reformami. W 2019 roku znalazł się nawet w rankingu "Forbesa" jako jeden z najbogatszych funkcjonariuszy służb.

W styczniu 2025 roku rozpoczął się jego proces, zakończony wyrokiem w lipcu. Iwanow został skazany na 13 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, otrzymał grzywnę w wysokości 100 milionów rubli, a także przepadek majątku wartego ok. 115 mln zł. Razem z nim ukarano Antona Fiłatowa z państwowej spółki Oboronlogistika. Ich przypadek stał się symbolem końca ery wojskowych milionerów, którzy na wojnie widzieli nie tylko tragedię, ale i zysk.

Rosja wraca do stalinowskich metod? Wielka czystka uderza w elity

Od września 2024 roku głośne aresztowania zaczęły być przeplatane tajemniczymi zgonami. 19 września życie odebrał sobie Aleksander Tiunin, prezes Umatexu — spółki należącej do koncernu Rosatom. Kilka dni później powiesił się deputowany Jednej Rosji, Witalij Kapustin, a 27 września z okna moskiewskiego hotelu wyskoczył biznesmen Aleksander Fiedotow. Oficjalna narracja w każdym z przypadków? "Depresja".

Równolegle służby — FSB i Komitet Śledczy — prowadziły kolejne zatrzymania. W lipcu ubiegłego roku zatrzymano generała Dmitrija Bułhakowa, byłego wiceministra ds. logistyki, podejrzanego o przyjmowanie łapówek w ramach kontraktów zaopatrzeniowych. Następnie przyszła kolej na gen. Jurija Kuzniecowa, szefa Głównego Zarządu Kadr MON. Śledczy znaleźli w jego domu 100 milionów rubli w gotówce, kolekcję luksusowych zegarków i złote monety.

To nie koniec. W maju 2024 zatrzymano Wadima Szamarina, wiceszefa Sztabu Generalnego, a we wrześniu gen. Walerija Mumindżanowa, oskarżonego o przyjmowanie łapówek przy kontraktach na wojskowe mundury. Do aresztu trafił też Walerij Gołota, który kierował Rosgwardią w Osetii Północnej.

Kampania czystek czy teatr polityczny?

Oficjalna narracja rosyjskich mediów mówi o "bezprecedensowej walce z korupcją". Ale wielu ekspertów widzi w tym coś więcej — zorganizowaną kampanię mającą przejąć kontrolę nad kluczowymi strukturami państwa po kompromitacji armii na froncie.

Według źródeł niezależnych rosyjskich mediów, operację nadzorują bliscy współpracownicy szefa FSB Aleksandra Bortnikowa oraz Aleksandra Bastrykina, stojącego na czele Komitetu Śledczego. To oni przez lata zbierali materiały na temat nadużyć w resorcie obrony, lecz czekali na właściwy moment — czyli zielone światło z Kremla.

Teraz, gdy Szojgu został odsunięty, mają wolną rękę. Wykonują polityczne zlecenie: eliminację starej gwardii i przesunięcie punktu ciężkości władzy z wojska na służby.

