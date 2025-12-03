Wybór imienia dla dziecka to poważna sprawa. Rodzice muszą się nad tym dobrze zastanowić. Imię pozostaje z dzieckiem przez całe życie. Są tacy, którzy twierdzą, że imię ma magiczną moc. Moda na imiona zmienia się z pokolenia na pokolenie - niektóre dawne imiona wracają do łask, inne zyskują popularność dzięki filmom, książkom czy znanym osobom. Jeszcze inne nagle powracają i są chętnie nadawane dzieciom.

Czołówka najpopularniejszych imion w 2024 r.

Imię Laura jeszcze w 200 r. nadawane było. W 2000 roku nazwano tak 1069 dziewczynek, w 2002 r. - 941, a 2003 - 1135. Przełom nastąpił po 2006 roku ,kiedy to imię Laura zaczęło być popularne. W 2021 roku nazwano tak aż 5669 dziewczynek. Tym samym dziś w Polsce mamy 78 218 osób o imieniu Laura i jest to imię, które znalazło się na 4. miejscu najpopularniejszych imion w 2024 roku.

Co oznacza to imię?

Imię Laura wywodzi się z języka łacińskiego, od słowa "laurus", które oznacza „laur”. Drzewo laurowe to symbol zwycięstwa, chwały i sukcesu. Wieńcami laurowymi wieńczono w starożytnym Rzymie skronie bohaterów. Imię to symbolizuje siłę, dążenie do celu, sukces i zwycięstwo. Osoby, które je noszą, kojarzone są z elegancją, wdziękiem i inteligencją. Mówi się także, że Laury to kobiety ambitne i pewne siebie, ale jednocześnie wrażliwe i empatyczne.