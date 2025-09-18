Prawo do L4 przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym – pracownikom etatowym, zleceniobiorcom opłacającym składki, osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz tym, którzy zajmują się chorymi bliskimi. Zwolnienie wystawia lekarz, jeśli uzna, że stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie pracy.

Zwolnienie to nie przerwa wakacyjna

L4 nie daje przyzwolenia na prowadzenie aktywnego trybu życia. To czas przeznaczony na leczenie i odpoczynek. W tym okresie zabronione są wyjazdy, uczestnictwo w wydarzeniach towarzyskich czy jakakolwiek praca zarobkowa. ZUS ma prawo skontrolować, czy choremu rzeczywiście przysługuje świadczenie – a każda niezgodna z celem zwolnienia aktywność może mieć poważne konsekwencje.

Co oznaczają kody na zwolnieniu?

Na L4 znajdują się oznaczenia numeryczne, które określają, czy pacjent może wychodzić z domu.

Kod "1" oznacza, że zwolnienie wymaga pozostania w domu – a w praktyce: w łóżku. Wyjątki są tylko trzy: wyjście do apteki, na badania lub do szpitala. Odbiór dziecka z placówki oświatowej w takim przypadku jest niedozwolony.

oznacza, że zwolnienie wymaga pozostania w domu – a w praktyce: w łóżku. Wyjątki są tylko trzy: wyjście do apteki, na badania lub do szpitala. Odbiór dziecka z placówki oświatowej w takim przypadku jest niedozwolony. Kod "2" to tzw. zwolnienie "chodzące". Pozwala choremu wychodzić, ale w granicach rozsądku – np. po zakupy, na krótki spacer czy właśnie po dziecko do szkoły.

Nawet na "chodzącym" L4 obowiązują ograniczenia

Zwolnienie lekarskie z kodem "2" nie daje wolnej ręki. Nadal nie wolno podejmować pracy, brać udziału w intensywnym wysiłku fizycznym, remontach czy wyjeżdżać na wakacje. Złamanie tych zasad może skutkować utratą zasiłku chorobowego lub nawet rozwiązaniem umowy o pracę.

Źródło: INFOR.PL, Radio ZET