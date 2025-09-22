Jak podał Urząd Marszałkowski w Łodzi, badania archeologiczne prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie tumskiej kolegiaty wiążą się z planowaną budową szlaku turystycznego "Pierścień Księżnej Salomei". Ma on ułatwić przemieszczanie się z Łęczycy do Tumu i zwiedzanie m.in. skansenu w Kwiatkówku i średniowiecznego grodziska w Tumie.

- W Tumie droga przebiega między dwoma zabytkowymi kościołami - archikolegiatą Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego a kościołem Świętego Mikołaja, więc należało się tu spodziewać cmentarzysk związanych z tymi dwoma obiektami sakralnymi. Nasze badania to potwierdziły - wyjaśnił archeolog Waldemar Stasiak z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Już na wstępnym etapie prac, po ponad tygodniu, archeolodzy odkryli pięć pochówków. Datują je na przełom XI i XII wieku; w jednej z jam grobowych, przy szkielecie, odkryli bowiem monetę, która została wybita w drugiej połowie XI wieku.

Dzięki gliniastemu podłożu kości są dość dobrze zachowane, co pozwoli na przeprowadzenie analizy antropologicznej. Będzie można ustalić cechy fizyczne pochowanych tu osób: wiek, płeć, wzrost, a także zbadać stan ich zdrowia.

- Jeżeli znajdziemy fundusze, postaramy się zbadać niektóre kości metodą radiowęglową, żeby ostatecznie potwierdzić datowanie odkrytych pochówków - dodał Stasiak.

Niezwykłe odkrycie archeologów z Łodzi. Groby i szkielety sprzed 1000 lat przy romańskiej świątyni

Na eksplorowanym cmentarzysku w Tumie archeolodzy nie odkryli natomiast prawie żadnych przedmiotów. Jak wytłumaczył ekspert, w XI wieku, wraz z postępującą chrystianizacją, zanikało tradycyjne wyposażenie grobów w przedmioty codziennego użytku, broń czy biżuterię.

- Należy pamiętać, iż w II połowie XI wieku w miejscu obecnej kolegiaty funkcjonowało opactwo benedyktyńskie. Dzięki temu wpływy kościoła były tu dużo mocniejsze niż w innych regionach Polski - zaznaczył.

To kolejne w ostatnim czasie interesujące odkrycie dokonane przez archeologów z Łodzi. W sierpniu na XI-wiecznym cmentarzysku w Kwiatkowicach w gminie Wodzierady w powiecie łaskim odnaleziono ponad 20 grobów mężczyzn, kobiet i dzieci - wszystkie bogato wyposażone. W grobach męskich znajdowały się groty włóczni i pozostałości wiaderek, natomiast w kobiecych elementy srebrnej biżuterii i naczynia ceramiczne.

Wykopaliska w Kwiatkowicach były wspólnym projektem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.