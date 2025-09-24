Obywatel, składając wniosek o dowód osobisty dla siebie, dziecka czy podopiecznego, może do niego dodać plik ze zdjęciem lub samodzielnie wykonać fotografię smartfonem.

"W obu przypadkach twórcy aplikacji przygotowali praktyczne wsparcie, które pomaga użytkownikowi ocenić, czy zdjęcie spełnia urzędowe wymagania" – napisał resort w komunikacie.

Dowód osobisty ze zdjęciem z telefonu? Nie musisz już iść do fotografa

Jednym z podstawowych warunków właściwego zdjęcia jest jasne, jednolite tło. W kolejnym kroku w aplikacji pojawia się owal wyznaczający obszar, w którym powinna znaleźć się twarz, i linie pomocnicze wskazujące poziom, na jakim mają być oczy.

"Jeśli ktoś dodaje do aplikacji gotowy plik, wystarczy dopasować fotografię do pomocniczych linii w podglądzie zdjęcia" – poinformował resort. Następnie zdjęcie analizuje aplikacja. Jeśli nie spełnia ono któregoś z określonych urzędowo warunków, użytkownik otrzyma wskazówki, jak je poprawić. Wtedy trzeba zrobić nową fotografię lub wybrać inny plik.

Aplikacja nie weryfikuje tła fotografii ani nie przetwarza i nie rejestruje danych biometrycznych użytkownika na podstawie zdjęcia.

"Warto pamiętać, że jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy, do wniosku należy dołączyć załącznik z dokumentem, który uprawnia ją do użycia takiej fotografii. Należy wówczas dodać plik z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej" – napisał resort.

Ostateczna weryfikacja zdjęcia do dowodu osobistego wykonywana jest w urzędzie, a jego zatwierdzenie odbywa się na podstawie decyzji urzędnika.