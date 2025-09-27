W sobotę brak opadów i dużo przejaśnień, z wyjątkiem Śląska, gdzie może pojawić się więcej chmur. Temperatura przyjmie wartości od 14 do 17 st. C, najchłodniej będzie na południu kraju - około 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i na zachodzie miejscami porywisty.

Noc będzie pogodna. Na północy kraju prognozowane są mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura wyniesie od 2 do 6 st. C, nieco cieplej będzie nad morzem, gdzie termometry wskażą od 8 do 9 st. C. Na południu kraju mogą wystąpić przymrozki do minus 1 st. C.

W niedzielę prognozowane są przelotne opady deszczu we wschodniej i północnej części kraju. Temperatura przyjmie wartości od 13 do 17 st. C, na obszarach podgórskich od 10 do 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty.

W nocy na Pomorzu ponownie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura w granicach od 3 do 7 st. C, nad morzem od 7 do 10 st. C. W górach wystąpią opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w Tatrach śniegu. Na Podkarpaciu mogą wystąpić słabe burze.