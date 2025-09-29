Kawa pobudza, poprawia skupienie i pomaga przetrwać poranki, gdy poziom energii jeszcze nie nadąża za codziennym tempem. Nic dziwnego, że wiele osób sięga po nią zaraz po przebudzeniu, jeszcze przed pierwszym posiłkiem. Ale czy to bezpieczne dla zdrowia?

Wielu uważa, że picie kawy na pusty żołądek może szkodzić układowi trawiennemu, prowadząc do różnych dolegliwości. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać? Głos zabrała specjalistka.

Pijesz kawę na czczo? Oto co dzieje się w twoim organizmie

Jak tłumaczy dietetyczka kliniczna Ewa Trusewicz, kawa pita przed śniadaniem stymuluje pracę układu trawiennego i działa jak "budzik dla jelit". Jednak u osób z problemami gastrycznymi – jak refluks, zgaga czy wrzody – może nasilić objawy. W takich przypadkach lepiej wypić kawę dopiero po zjedzeniu czegoś lekkiego.

Kawa z dodatkami na pusty żołądek? Nie najlepszy pomysł

Samo picie czarnej kawy to jedno, ale gdy dorzucamy mleko, cukier lub inne słodkie składniki, ryzyko dla organizmu rośnie – zwłaszcza jeśli robimy to na czczo. Takie połączenie może prowadzić do gwałtownych skoków poziomu glukozy we krwi, co z czasem może przyczynić się do rozwoju insulinooporności lub cukrzycy. Dlatego, jak zauważa ekspertka, jeśli pijemy kawę z dodatkami, lepiej łączyć ją z posiłkiem.

Kawa na pusty żołądek?! A co z kortyzolem?

Niektórzy obawiają się, że kawa z rana zwiększa poziom kortyzolu – hormonu stresu – co może mieć negatywne skutki dla zdrowia. Jednak według dietetyczki nie ma powodów do paniki. Wzrost kortyzolu to naturalna reakcja organizmu, podobna do tej, jaką wywołuje poranny trening, który przecież nie uchodzi za szkodliwy.