Pierwsze oficjalne wystąpienie Marty Nawrockiej. Zobacz, jak wypadła żona prezydenta RP
dzisiaj, 94 minut temu
Marta Nawrocka pierwsze oficjalne wystąpienie ma już za sobą. Żona prezydenta RP wzięła udział w rozpoczęciu IV Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu. Zobacz, jak wypadła pierwsza dama.
1/18 Pierwsze oficjalne wystąpienie Marty Nawrockiej. Zobacz, jak wypadła żona prezydenta RP
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama