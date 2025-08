Marta Nawrocka udzieliła pierwszego

Od 6 sierpnia Marta Nawrocka rozpocznie oficjalnie swoją kadencję jako Pierwsza Dama. W swoim pierwszym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" ujawniła, że zamierza być osobą aktywną, szczerą i zaangażowaną. Zaznaczyła, że nie chce podążać śladami swoich poprzedniczek ani pełnić roli biernego obserwatora. Już na początku podkreśliła, że jej celem jest zbudowanie własnego wizerunku i uniknięcie porównań.

Każda była wyjątkowa (...). Będę konsekwentnie budowała swój wizerunek - mówi Nawrocka w rozmowie z kobieta.rp.pl.

Żona prezydenta, Marta Nawrocka, wyraziła chęć nawiązania bliższego kontaktu z Polakami. Zależy jej na tym, aby ludzie poznali ją bliżej, a ona sama mogła lepiej zrozumieć ich codzienne troski i radości. Nadchodzącą rolę traktuje jako poważne wyzwanie i znaczący, życiowy przełom.

Najważniejsze, do uroczystości zaprzysiężenia, jest dla mnie to, by tu w Warszawie stworzyć dzieciom dom - mówiła.

Rodzina na pierwszym miejscu

W rozmowie Marta Nawrocka otwarcie przyznała, że rodzina stanowi dla niej najważniejszą wartość i jest jej fundamentem. Bez wątpienia taką sprawą jest wychowanie naszej najmłodszej córeczki, Kasi. Mąż jest absolutnie bezradny wobec jej uroku, nawet kiedy coś przeskrobie. Wszystko jej wybacza i nie potrafi się na nią gniewać nawet przez chwilę - wyznała. Jak dodaje obecność męża, który daje jej wsparcie, ma dla niej szczególne znaczenie.

Czuję się bezpiecznie od 20 lat, odkąd mam przy boku męża - wspierającego, kochającego, który nigdy mnie nie ogranicza - tłumaczy w wywiadzie.

Tym zajmie się jako Pierwsza Dama

W swoim najnowszym wywiadzie przyszła Pierwsza Dama poruszyła również trudne kwestie, opowiadając, jak kampania prezydencka wpłynęła na jej życie rodzinne.

Wylewał się hejt, sączyły się kłamstwa. Ten czas zweryfikował wiele relacji - oświadczyła.

Zamierza skoncentrować swoje działania na pomocy dzieciom, osobom z niepełnosprawnościami oraz innym grupom, które czują się pomijane. Planuje aktywnie edukować społeczeństwo na temat negatywnych skutków przemocy psychicznej, w tym hejtu, a także udzielać wsparcia najmłodszym, którzy doświadczyli tego problemu. Będę chciała być pierwszą damą blisko ludzkich spraw. Pochylę się nad problemami osób niepełnosprawnych i ich rodzin, kwestiami związanymi z wyrównywaniem szans wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza tych, które mają ograniczony dostęp do rozwijania talentów i pasji - wyjawiła.

Szczególny nacisk położę na walkę z hejtem. Nie może być na niego przyzwolenia w przestrzeni publicznej, zwłaszcza gdy dotyka dzieci - powiedziała.