Ostatnie miesiące były bardzo intensywne dla Karola Nawrockiego. Kampania wyborcza, wybory, powyborcze spotkania polityczne,, m.in. z ustępującym prezydentem Andrzejem Dudą, szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim, tworzenie Kancelarii Prezydenta. 6 sierpnia odbędzie się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta.

Wypoczynek w Bieszczadach

Karol Nawrocki z rodziną wypoczywa w Bieszczadach. Jak podaje "Fakt" pojechał do luksusowego ośrodka w Arłamowie, gdzie goście mają dostęp do strefy spa, basenów, pola golfowego i nowoczesnego zaplecza biznesowego, co przyciąga VIP-ów i turystów z całej Polski. W przeszłości mieścił się tam rządowy kompleks, gdzie internowano Lecha Wałęsę. Obecnie były prezydent często wraca tam już jako gość, korzystając z uroków tego miejsca.

W środę dziennikarze "Faktu" sfotografowali przyszłą głowę państwa w spokojnej dolinie, gdzie spędzał wolny czas z małżonką. Para karmiła stadko alpak. Towarzyszyła im córka, Kasia. Dziewczynka nie bała się zwierząt i z odwagą przyglądała się, jak zajadają przysmaki. Rodzina wybrała się później na krótki spacer po okolicy.

Urocze zdjęcie z córką

Małżeństwo Nawrockich wspólnie wychowuje trójkę dzieci. Uwagę mediów skradła najmłodsza pociecha - Kasia. Córka prezydenta elekta ma siedem lat. Przyszła pierwsza dama chętnie pokazuje, jak spędza czas z dziewczynką. Tym razem na zdjęciach widać, jak pociecha zbiera kwiaty na łące. "Bieszczady. Tu czas płynie wolniej. Polska jest najpiękniejsza!" - napisała Marta Nawrocka.

Lawina komentarzy

Pod postem pojawiła się lawina komentarzy. "Bieszczady to inny wymiar. Uroki przyrody zapierające dech w piersiach. Miłego wypoczynku!"; "Piękne ujęcia z córką. Serdecznie pozdrawiam z Żar"; "Pięknie"; "Spokoju i udanego wypoczynku!"; "Nasza Polska jest piękna. Udanego wypoczynku"; "Kasia najpiękniejsza"; "Piękne zdjęcie z Kasią" - napisali internauci pod postem Marty Nawrockiej.