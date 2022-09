Poszukiwacze skarbów przetrząsają pałac we wsi Minkowskie. Zapiski niemieckich oficerów wskazują bowiem, że to tam, na rozkaz Heinricha Himmlera, zakopano słynne "wrocławskie złoto". Co udało się znaleźć do tej pory?

Eksperci, przetrząsający pałac znaleźli sześć monet, wybitych przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej. To znalezisko ma potwierdzić tezę, że w pałacu byli Niemcy - pisze brytyjski "Daily Mail". Reklama Łukasz Kazek: Są większe skarby niż złoty pociąg Zobacz również Czego szukają eksperci? Legenda głosi, że w tym miejscu ukryto "złoto Wrocławia", które - na rozkaz Heinricha Himmlera - miało w przyszłości posłużyć do budowania IV Rzeszy. Oprócz złota mają tam też być skrzynie z kosztownościami, przekazanymi SS przez bogatych Niemców, którzy bali się nadchodzącej Armii Czerwonej. Do pałacu dotarto dzięki dokumentom, przekazanym łowcom skarbu z Fundacji "Śląski Pomost" przez potomków oficerów. Wśród nich jest dziennik, który miał zostać napisany przez oficera SS, w którym wspomina on o zakopanych 28 tonach kosztowności. Jest też list innego oficera, o nazwisku von Stein, który pisze o zakopaniu 48-skrzyń ze złotem. Mężczyzna dodaje, że skrzynie schowano w pałacowej oranżerii. Reklama Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję